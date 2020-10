Kommentti: Leeds tarjoaa shokkihoitoa Valioliigan suurseuroille – Pep Guardiola jäi ihailemansa oppi-isän jalkoihin

Marcelo Bielsan perintö jalkapallolle mitataan muissa asioissa kuin pokaalien määrässä, kirjoittaa Lari Seppinen.

Marcelo Bielsan (oik.) valmentama Leeds on hurmannut Englannin Valioliigassa.­

Leeds on näyttänyt neljän kierroksen aikana, miksi siitä kohistiin ennen kauden alkua ympäri Englantia.

Sarjanousija on haastanut rohkealla hyökkäyspelillään uskottavasti kaikki vastustajansa, Valioliigan voimakaksikkoa Liverpoolia ja Manchester Cityä myöten. Uusimpana taidonnäytteenä Marcelo Bielsan ryhmä vei kotikentällään peliä Cityä vastaan ja päätyi 1–1-tasapeliin.

Tulos oli jopa pettymys Leedsille. Tavallisesti maailmanluokan pelaajilla operoiva manchesterilaisryhmä jauhaa pienempänsä kappaleiksi. Leeds teki harvinaisen tempun halliten palloa 52-prosenttisesti ja luoden yli maalin verran enemmän maaliodottamaa kuin materiaalillisesti ylivoimainen vastustajansa.

Intensiivisesti, todella vauhdikkaasti hyökkäävä Leeds laittoi jo avauskierroksella Liverpoolin puolustajat ahtaalle ja jatkoi samaa Cityn kustannuksella. Leeds on esimerkki siitä, että selvästi heikommalla materiaalilla operoiva ryhmä voi haastaa isompansa myös rohkealla hyökkäyspelillä, kun vain yhteispeli on hiottu viimeistä piirtoa myöten.

Bielsan ja Pep Guardiolan joukkueiden kohtaaminen oli yksi kauden odotetuimmista hetkistä, eikä jättänyt kylmäksi. Guardiola on avoimesti useaan otteeseen kertonut, miten hän ihailee Bielsaa ja pitää häntä oppi-isänään.

Kaudella 2011–12 kaksikko kohtasi kolmesti, kun Guardiola valmensi Barcelonaa ja Bielsa Athletic Bilbaota. Kun joukkueet pelasivat sateisena marraskuun iltana jännittävän 2–2-tasapelin, Guardiola kuvaili kohtaamista ”oodiksi jalkapallolle”.

Pep Guardiola (vas.) kohtasi oppi-isänsä Marcelo Bielsan nyt myös Englannin Valioliigassa.­

Vaikka Bielsa ei ole voittanut pokaaleilla mitattuna mitään Guardiolaan verrattuna, hänen ainutlaatuiseen jalkapalloonsa on rakastuttu ja siitä on inspiroiduttu aina siellä, missä hän on valmentanut.

– Valmentajan arvoa ei mitata sillä, miten monta palkintoa hän on voittanut. Joukkueeni ovat voittaneet enemmän titteleitä kuin hänen joukkueensa, mutta pelin ymmärryksessä ja monissa muissa asioissa, kuten treenisessioissaan, olen yhä jäljessä, Guardiola sanoi ennen ottelua.

– Kun menet kotiin ja saat viestin tai puhelinsoiton pelaajalta ja voit tuntea antaneesi jotain erityistä heille, se on paras palkinto. Isompi kuin Mestarien liigan, Valioliigan tai minkä tahansa voittaminen. Rakastettuna oleminen on tärkein asia. Luulen, että Marcelo on ollut sitä enemmän kuin kukaan muu, Guardiola myös kertoi.

Rakkautta huokui myös kaksikon kättelyt ottelun jälkeen sateisessa Leedsissä. Bielsa ei kenties koskaan voita isoa pokaalia, mutta hänen inspiroiva jalkapallonsa on jo tarjonnut lajille paljon suuremman perinnön.

Ja tarjoaa sitä myös parhaillaan koko englantilaiselle jalkapallolle.