Valioliigassa tarjoiltiin upeaa jalkapalloa, mutta suru hiipi väkisin fanin mieleen – ”Tämä tuntuu kaikin tavoin väärältä”

Liverpool ja Leeds avasivat Valioliigan kauden oudoissa tunnelmissa.

Mielikuva Valioliigan avauskierroksen ottelusta, jossa Liverpool kohtaa Leedsin, on tunnelmaa täynnä.

Todellisuus oli jotain aivan muuta, kun kulki lauantaina ottelun alla ympäri perinteistä Anfieldia.

– Tämä on elämämme helpoin työpäivä, järjestyksenvalvoja totesi ottelun lähestyessä.

Samaa viestiä toisti Anfield Roadilla kaksi hevosen selässä liikkunutta järjestyksenvalvojaa. Hyväntuulista kaksikkoa ei stressi painanut.

Jos koronaviruspandemia ei olisi kuluvana vuonna runnellut maailmaa, ottelun ympärillä olisi ollut tunnetta ja jännitettä kentän ulkopuolella. Liverpool voitti viime kaudella 30 vuoden odotuksen jälkeen mestaruuden, Leeds taas palasi pitkästä aikaa Valioliigaan.

Nyt Anfieldin edustalla näkyi hädin tuskin edes punaista väriä, kun joukkue saapui bussin kyydissä areenalle. Yhtäkään Leedsin fania ei jutulle tarttunut.

Järjestyksenvalvoja, joka kehui helppoa työpäivää, sanoi kuulleensa 16 Leedsin kannattajan majoittuneen keskustan hotellissa, mutta heitä ei näy ennen ottelua.

Anfieldin vieressä on The Park -pubi. Tavallisesti se tulvii ihmisiä ottelupäivänä.

Nyt sisällä on väljää ja tyhjiä istumapaikkoja riittää, vaikka pelin alkuun on enää reilu vartti. Ei uskoisi, että kausi on alkamassa ja vieraaksi on saapunut Leeds United, joka on yksi inhotuimpia joukkueita saarivaltakunnassa.

The Park -pubissa istuu herra nimeltä Graham Agg. Hän on Liverpoolin pitkäaikainen fani, joka on organisoinut reissuja myös vieraspeleihin ulkomaille.

– Oletko Suomesta? Sami Hyypiä! Hän oli hieno pelaaja, Agg sanoo heti innostuneesti.

Innostus laantuu, kun puhe kääntyy Valioliigaan. Agg katsoo surullisena vajaata pubia ja ulkona tyhjyyttään katsojista ammottavaa Anfieldia.

– Olen rehellinen. Tämä vain tuntuu kaikin tavoin väärältä. Voitimme niin pitkän ajan jälkeen mestaruuden, emmekä olleet paikalla. Emmekä ole nyt sisällä, kun mestarit palaavat areenalle.

Peli alkaa samoihin aikoihin tyhjien istuinrivien edessä. Liverpool ja Leeds tarjoavat niin huimaa jalkapalloa kuin ennakko-odotuksissa toivottiin. Ensimmäisellä puoliajalla syntyy viisi maalia, ja peli päättyy lopulta Liverpoolin 4–3-voittoon.

Mohamed Salah ratkaisi Liverpoolille dramaattisen voiton.­

Peli itsessään ei kärsi katsojien puuttumisesta. Se näyttää hyvältä myös kuvaruudun välityksellä. Jalkapallossa on kuitenkin kyse myös niin paljon muusta kuin nurmen tapahtumista.

Kun kiertää ympäri hiljaisuutta hohkaavaa Anfieldia, on vaikea uskoa, että koronattomana aikana tuhannet ihmiset värisisivät täällä jännityksestä alkaneen kauden merkiksi.