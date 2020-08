Futistähti kertoo nyt oman versionsa kosteasta bileillasta – lataa todella rajuja väitteitä Kreikan poliisista

Manchester Unitedin kapteeni Harry Maguire on myrskyn silmässä.

Harry Maguire on kertonut BBC:lle versionsa kohuillan tapahtumista.

Kreikassa baari-illan jälkeisistä tapahtumista ehdolliseen vankeuteen tuomittu Manchester Unitedin ja Englannin maajoukkueen tähti Harry Maguire on antanut Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle haastattelun.

Maguire, 27, sanoo BBC:lle pelänneensä tilanteessa henkensä puolesta. Maguire kertoo kahakan kärjistyneen poliisin kanssa, koska hän luuli joutuvansa kidnappauksen uhriksi.

BBC:n haastattelussa Maguire myös toteaa, ettei anteeksipyynnölle ole tarvetta.

– Anteeksi pyydetään silloin, kun on tehnyt jotain väärin.

Maguirelle määrättiin 21 kuukauden ja 10 päivän ehdollinen eli lykätty rangaistus. Se tarkoittaa, että Maguire voi joutua täksi ajaksi vankilaan, jos hän syyllistyy rikoksiin uudestaan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tuomio annettiin ehdollisena, koska Maguire tuomittiin ensimmäistä kertaa.

Maguiren Joe-veli sekä seurueeseen kuulunut toinen mies määrättiin 13 kuukauden ehdollisiin tuomioihin.

Maguiren ja edellä mainittujen kerrottiin olleen osallisena tappelussa sekä käyttäytyneen väkivaltaisesti poliiseja kohtaan. Maguiren kerrotaan myös yrittäneen lahjoa poliiseja kiinniottonsa jälkeen.

Paikallisten lähteiden mukaan tappelu olisi saanut alkunsa, kun Maguiren sisaren Daisyn kimppuun oli käyty.

BBC:lle Maguire kertoi kahden miehen lähestyneen siskoa. Pian tämän jälkeen oli alkanut sekava tilanne, kun Maguiren morsian oli kertonut Daisyn pyörtyvän.

Maguiren mukaan tämä oli aiheuttanut välikohtauksen, jossa oli ”paljon huutamista, kirkumista ja hälinää, mutta ei iskujen vaihtoa tai tappelua”.

Tämän jälkeen seurue oli lähtenyt minibussilla pois paikalta. Aluksi he suunnittelivat menevänsä sairaalaan, mutta Daisy olikin toipunut ”melko pian”. Epäselväksi jää, mikä Maguiren Daisy-pikkusiskoa oli tarkalleen vaivannut.

Noin 5–10 minuutin ajamisen jälkeen minibussi pysähtyi. Maguiren mukaan ajokin ympärillä oli kahdeksan miestä ilman mitään poliisiin viittavia tunnuksia.

Maguire ja hänen ystävänsä otettiin pois bussista. Maguiren mukaan ulkona olleet miehet eivät sanoneet mitään. Tässä vaiheessa hän luuli, että kyse on kidnappauksesta.

Maguire kertoo juosseensa ystävänsä kanssa päätielle, josta hän kertoo soittaneensa avunpyyntöpuhelun agentilleen. Lisäksi hän lähetti viestejä Whatsapp-ryhmään.

Tämän jälkeen Maguire kertoo kääntyneensä kävellen bussin suuntaan. Sitten hän kertoo menneensä kaverinsa kanssa polvilleen. Kaksikko oli myös nostanut kätensä ilmaan. Maguire väittää, että tässä vaiheessa miehet alkoivat hakata häntä jalkoihin ja totesivat: ”Ei enää jalkapalloa, et pelaa enää”.

– Tässä kohtaa ajattelin, että he eivät missään tapauksessa ole poliiseja. Siksi yritin juosta karkuun. Minulla oli yksi käsi käsiraudassa – liikutin kättäni. Tästä nämä syytteet ovat peräisin – tämä on se, minkä perusteella he sanovat minun vastustaneen pidätystä ja syyttävät minua pahoinpitelystä, Maguire tilitti BBC:lle.

–Yhtään iskua ei ollut. En uskonut, että kyseessä on poliisi, hän jatkoi.

Maguire kiistää myös yrittäneensä lahjoa poliiseja.

Harry Maguire kuvattiin Kreikassa oikeustalon edustalla.

BBC:n jutussa todetaan, että Kreikan poliisi on kiistänyt edellä kerrotun tilannekuvauksen. Poliisin mukaan Maguire ja kaksi muuta hänen seurueestaan hyökkäsivät poliisia vastaan sekä fyysisesti että verbaalisesti. Poliisin mukaan Maguire on myös yrittänyt selvitä tilanteesta lahjonnalla.

Maguire myöntää juoneensa alkoholia illan aikana. Hän kuitenkin kiistää olleensa vahvasti päihtynyt.

BBC:n haastattelussa Maguire kehuu Kreikkaa ja kreikkalaisia. Hän on valittanut tuomiostaan ja sanoo luottavansa Kreikan oikeusjärjestelmään.