Brittimedia: Useita Chelsean pelaajia koronakaranteenissa

Korona kurittaa valioliigaseura Chelseaa, uutisoi brittimedia.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava lontoolaisseura Chelsea riutuu parhaillaan koronaviruksen kourissa.

Useat brittiläiset tiedotusvälineet kertoivat torstaina, että kahdeksan Chelsean pelaajaa on asetettu koronakaranteeniin. Osa pelaajista on saanut positiivisen testituloksen koronaviruksesta, osa on asetettu karanteeniin, koska he ovat olleet kontaktissa koronapositiiviseen pelaajaan.

Chelsea ei ole vahvistanut brittimedian tietoja.

Telegraph-lehden mukaan karanteeniin asetetut pelaajat ovat Jorginho, Ross Barkley, Emerson Palmieri, Michy Batshuayi, Mason Mount, Fikayo Tomori, Tammy Abraham ja Christian Pulisic.

Koronatartunnan saaneiden pelaajien on oltava eristyksissä kymmenen päivän ajan. Sen jälkeen heidän on annettava negatiivinen koronatestitulos ennen kuin he voivat palata joukkueen harjoituksiin.

Koronavirus on aiheuttanut harmia Chelsean joukkueen lisäksi myös ainakin Sheffield Unitedissa, Brightonissa ja West Hamissa.

Chelsean kausi Valioliigassa alkaa vierasottelulla Brightonia vastaan 14. syyskuuta.