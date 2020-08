Lionel Messiä varoitetaan siirtymästä Englantiin – brittikentiltä verissä päin lähtenyt Higuaín: ”He potkivat sinusta p**kat pihalle”

Arvailut Lionel Messin tulevaisuudesta käyvät kuumana.

Valioliigajoukkue Chelseassa pelannut argentiinalaishyökkääjä Gonzalo Higuaín varoittaa maanmiestään, FC Barcelonan supertähteä Lionel Messiä huhutusta suunnasta saarivaltakuntaan.

– Englantiin? Higuaín ihmettelee puheita, jotka ovat vieneet Messiä vuoroin molempiin manchesterilaisseuroihin, Cityyn ja Unitediin.

– Puolustajat potkivat sinusta p**skat pihalle, etkä saa siitä mitään (tuomareilta), hän sanoi brittilehti Mirrorin mukaan.

Italialaista Juventusta edustava Higuaín pelasi Chelseassa puolen vuoden lainasopimuksella ja kokemus oli karu.

– He (puolustajat) ovat vaatekaapin kokoisia ja iskevät kiinni. Kärsin Englannin liigassa, enkä sopeutunut siihen kuudessa kuukaudessa. Sarjalla ei ole mitään yhteistä Espanjan liigan kanssa, viisi maalia pelaamassaan 14 ottelussa tehnyt argentiinalainen sanoo.

Messillä on Barcelonan kanssa sopimus vielä seuraavasta kaudesta, mutta häntä on huhuttu brittiseurojen lisäksi myös Juventuksen riveihin. Messi, 33, on viettänyt Barcelonassa jo 20 vuotta. Argentiinalaishyökkääjä teki joukkueelleen päättyneellä kaudella 31 maalia ja antoi 25 maalisyöttöä.

Messin tehot eivät ole estäneet katalonialaisseuran ajautumista kaaokseen. Barca jäi ilman mestaruuksia, ja Mestarien liigan puolivälierässä Bayern München nöyryytti sitä 8–2-murskajaisilla.