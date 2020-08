Entinen huippumaalivahti treenasi kroppansa hirmutikkiin elvyttääkseen uransa – muut tähdet hämmästelivät kuvia: ”Mikä mies”

Maalivahti Joe Hart on kireässä kunnossa, mutta ilman työnantajaa.

Jalkapallomaalivahti Joe Hartin ura on ollut syöksykierteessä. Uusissa somekuvissaan hän katsoo peiliin.

Englantilainen jalkapallomaalivahti Joe Hart, 33, on tällä hetkellä ilman seuraa. Työpaikan puute on saanut pelaajan urakoimaan kuntosalilla – sekä julkaisemaan sosiaalisessa mediassa kuvia tuloksista.

– Tällä hetkellä voin vain puskea peilissä näkyvää kaveria eteenpäin, Hart kirjoitti Instagramissa ja jatkoi mietelausein:

– Unelmoi. Suunnittele. Tavoittele. Esteitä tulee. Epäilijöitä löytyy. Virheitä tehdään. Mutta tekemällä kovaa työtä ja luottamalla itseesi ja ihmisiin ympärilläsi, rajoja ei ole.

Maalivahdin kroppa näyttää mustavalkokuvissa komealta. Hart on saanut otoksista runsaasti hyvää palautetta muilta jalkapallotähdiltä.

– Mikä mies, West Hamin Declan Rice kirjoitti.

– Kone, muotoili Nigel de Jong.

– Revitty, arvioi Chelsean Danny Drinkwater.

– Peto, kommentoi BBC:n asiantuntija ja entinen valioliigapelaaja Micah Richards.

Sopimukseton Hart oli vuosia Englannin maajoukkueen ykkösvahti, mutta viime kaudet ura on ollut syöksykierteessä. Viimeksi hän on pelannut Valioliigan Burnleyssa, jossa hän tosin oli lähinnä Nick Popen varavaihtoehto. Hart on viimeksi torjunut Valioliigan ottelussa joulukuussa 2018.

Hart siirtyi Burnleyyn Manchester Citystä, jossa vietti vuodet 2006–2018. Cityssä Hart voitti Valioliigan kahteen otteeseen.

Aftonbladetin mukaan Hartista ovat kesän aikana kiinnostuneita olleet esimerkiksi Celtic, Leeds, West Bromwich, Arsenal, Sheffield United, Derby sekä David Beckhamin MLS-seura Inter Miami.