Kommentti: Arsenalin ja Chelsean välinen finaali suljettujen ovien takana oli surullinen näky

Englannin cup on ennen kaikkea fanien juhlaa. Tyhjä Wembley latisti hienojen joukkueiden ja hienon kilpailun finaalin, kirjoittaa Lari Seppinen.

Arsenalin kausi päättyi riemukkaisiin juhliin, kun se voitti Englannin cupin finaalissa 2-1 Chelsean.

Chelsea siirtyi pelin alussa johtoon Christian Pulisicin maalilla, mutta Pierre-Emerick Aubameyang tasoitti rangaistuspotkusta ja viimeisteli voittomaalin toisella puoliajalla.

Arsenal ja Chelsea ovat perinteisiä cup-joukkueita. Arsenal juhli mestaruutta jo historian 14. kertaa. Manchester United on toiseksi parhaana voittanut kisan 12 ja Chelsea kolmanneksi parhaana kahdeksan kertaa.

Finaali suljettujen ovien takana oli surullinen näky. Ei joukkueiden vuoksi, vaan siksi, että perinteisen kilpailun huipennus Wembleyllä huusi kannattajia paikalle.

Cupin arvostus herättää vuodesta toiseen kiivasta keskustelua Englannissa. Brittilehti The Guardianin kokenut toimittaja Barry Glendenning sanoi suoraan, ettei haluaisi nähdä finaalia ilman yleisöä.

Englannin cup, tai tuttavallisemmin FA Cup, on maailman vanhin jalkapallokilpailu. Sitä pelattiin ensi kertaa jo kaudella 1871–1872. Esimerkiksi maan ensimmäinen pääsarjakausi pelattiin vasta 17 vuotta myöhemmin. Ensimmäisessä cup-finaalissa Wanderers voitti 1-0 Royal Engineersin. Seurat pelaavat nykyään maan amatöörisarjoissa.

Cupin arvostus on valahtanut tällä vuosituhannella. Suurseuroille se on arvoasteikossa selvä kolmoskisa Valioliigan ja Mestarien liigan jälkeen. Valioliigan keskikastin seuratkin kierrättävät kakkosmiehistöjään cupissa, vaikka se on niille ainoa realistinen mahdollisuus voittaa mitään.

Kun Valioliigassa jylläävät valtavat tv-rahat, hyvä keskikastin sijoitus on monelle tärkeämpi prioriteetti kuin pokaalin nostaminen perinnekilpailussa. Cupin voittajan saama 3,6 miljoonaa puntaa (noin 4 miljoonaa euroa) ja paikka Euroopan liigassa ei motivoi riittävästi.

Ammattivalmentajat eivät kovassa paineessa ajattele fanien tunteita – vaan joukkueidensa parasta mahdollista menestystä sarjassa. Poikkeuksena kokeneet brittimanagerit, jotka ovat kasvaneet kulttuurissa, jossa FA Cup on todella tärkeä kilpailu.

Cupilla on yhä merkitystä, erityisesti paikallisesti ja faneille. Kilpailun historia, perinteet ja tarunhohtoinen Wembley muovaavat finaalista tapahtuman, joka saa ihmiset yhä ruudun äärelle ja fanit lehtereille.

Kun kilpailun merkitys on siirtynyt yhä voimakkaammin faneille, juhlat tyhjällä Wembleyllä oli irvokas näky, vaikka kumpikin lontoolaisjäteistä taatusti himoitsi pokaalia vaikean kauden jälkeen.

Mallia olisi voitu ottaa Espanjasta. Copa del Reyn loppuottelu Athletic Bilbaon ja Real Sociedadin välillä siirtyi hamaan tulevaisuuteen, kun kumpikin joukkue kieltäytyi pelaamasta suljettujen ovien takana.

Seurojen johtotasolla ymmärrettiin, että historiallista ja kulttuurillisesti merkittävää Baskimaan derbyä ei voi pelata ilman faneja. Lontoon välinen pelattiin ja se tuntui monelle päivältä muiden joukossa enemmän kuin arvokkaana finaalina.