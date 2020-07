Kommentti: Frank Lampardin pitäisi lopettaa kitiseminen ja keskittyä valmentamiseen – avauskausi Chelseassa on pettymys

Nulikkamainen käytös ja kaksinaismoralismi varjostavat Frank Lampardin päävalmentajauraa, Lari Seppinen kirjoittaa.

Kun Liverpool voitti keskiviikkona jalkapallon Valioliigassa 5–3 Chelsean, huomio kiinnittyi jälkikäteen videoon kentän laidalta. Chelsean päävalmentaja Frank Lampard raivosi kollegalleen, Liverpoolin mestaruuteen johdattaneelle Jürgen Kloppille.

– Ainoa titteli, jonka olet voittanut ja teet siitä ***tun ison numeron, Lampard vaahtosi.

Kirosanasävytteiset huudot kaikuivat tyhjällä areenalla kuuluvasti ja herättivät joko hilpeyttä tai myötähäpeää.

Lampard itse valmentaa toista kauttaan, eikä ole voittanut mitään. Kloppin palkintokaapista löytyy Mestarien liigaa, kaksi Bundesliigan mestaruutta, Saksan cup ja kaksi Saksan Supercupin voittoa.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Lampard menettää malttinsa. Tammikuussa 2019 hän antoi Marcelo Bielsan kuulla kunniansa, kun Leeds oli vakoillut Lampardin Derbyn harjoituksia.

Kaksinaismoralismi kukoisti. Andre Villas-Boas oli aikanaan kiertänyt nimettömänä vastustajien treeneissä ja urkkinut tietoa Jose Mourinhon Chelsealle. Tietenkään moraaliltaan ylevä Lampard, joka oli pelannut tuolloin joukkueessa, ei uskonut tällaiseen lainkaan.

Avauskausi pettymys

Chelsea palkkasi Lampardin vuosi sitten, vaikka Maurizio Sarri oli valmentanut edelliskaudella joukkueen Euroopan liigan mestariksi ja Valioliigassa kolmanneksi 72 pisteellä.

Sarri sai kovaa kritiikkiä. Joskus pelityyli ei miellyttänyt, toisinaan omat kasvatit eivät saaneet vastuuta. Sarri valmensi kuitenkin voittoprosentilla 62. Paremmin ovat onnistuneet Chelseassa kuluvalla vuosituhannella yli 50 ottelun valmentajista vain Antonio Conte (65 %), Avram Grant (67 %) ja 2004-2007 Jose Mourinho (67 %). Nyt Sarri johtaa Juventusta kohti Italian Serie A:n mestaruutta.

Lampardin voittoprosentti 54 on lähihistorian huonoin. Yhtä heikosti on viimeksi valmentanut 2000–2004 Claudio Ranieri. Chelsea on ennen päätöskierrosta neljäntenä. Loppusijoitus voi olla kolmas, neljäs tai viides, mutta se ei muuta kokonaiskuvaa. Pisteitä se on kerännyt yhdeksän vähemmän kuin viime kaudella, mikä kertoo myös kärkikaksikon takaa heikentyneestä tasosta.

Frank Lampard on päättämässä ensimmäistä kauttaan Chelsean päävalmentajana.

Chelsea on syönyt kuluvalla vuosituhannella valmentajan toisensa perään elävältä, vaikka pokaaleja on tullut. Mourinho, Conte ja kumppanit ovat oikeuttaneet voitoilla asemansa päävalmentajana.

Lampard saa anteeksi, koska on legenda. ”Super-Frank”-lakana liehuu näyttävästi areenalla, vaikka peli ja tulokset eivät ole kehittyneet piiruakaan kauden aikana.

Pelaajamateriaali hyvä

Chelsea menetti vuosi sitten Eden Hazardin, joka oli kiistatta pitkään joukkueen tärkein pelaaja.

Chelsean materiaali on silti laadukas. Moni valmentaja voi vain unelmoida keskikentästä, jossa on Mateo Kovacicin, N’Golo Kanten ja Jorginhon tasoisia vaihtoehtoja. Hazard lähti, mutta Christian Pulisic ja Willian ovat erinomaisia laitahyökkääjiä. Superlupaava Callum Hudson-Odoi kyttää taustalla.

Chelsea puolustaa surkeasti. Joukkue on päästänyt 1,46 maalia ottelua kohti, mikä on kahdeksanneksi eniten Valioliigassa: Keskimääräisesti enemmän verkko on heilunut Newcastlella, Southamptonilla, Watfordilla, West Hamilla, Bournemouthilla, Aston Villalla ja Norwichilla.

Toki ykkösvahti Kepa Arrizabalaga on flopannut, mutta tässäkin näkyy heikko valmennus. Chelsea esimerkiksi puolustaa huonoiten kulmapotkuja Valioliigassa. Ongelma ei ole korjaantunut treenikentällä. Lampard on sanonut, että Chelsea tarvitsee pitkiä pelaajia. Nyt toppariosastolle tarjolla ovat mm. Antonio Rüdiger ja Kurt Zouma (kumpikin 190 cm) sekä Andreas Christensen (188 cm).

Selitys ontuu, kun pitkät pelaajat hortoilevat omassa boksissa miten sattuvat.

Ensi kaudella tultava tulosta

Lampardia on arvioitava samoilla standardeilla kuin hänen edeltäjiään. Ei pelaajalegendana, vaan ison seuran päävalmentajana.

Mikään ei ole vielä viitannut siihen, että hän olisi oikea henkilö pestiinsä. Ei peliesitykset tai tilastot ja tuloksetkin vain ohuesti. Lampard on antanut omille nuorille (mm. Mason Mount, Tammy Abraham, Billy Gilmour, Reece James) minuutteja, mutta Chelseassa heikkoja tuloksia ei voi paeta prosessin taakse. Ja jos kyseessä on prosessi, pelissä pitäisi tapahtua huomattavaa kehitystä.

Ensi kausi on totuuden hetki Lampardille. Kun joukkue vahvistuu Timo Wernerin ja Hakim Ziyechin tasoisilla herroilla, tekosyitä ei enää ole.

Kyse on siitä, keskittyykö pelaajalegenda jatkossa nulikkamaiseen käytökseen ja kaksinaismoralismiin vai päätyöhönsä – valmentamiseen.

Valioliigan päätöskierros käynnistyy sunnuntaina Suomen aikaa kello 18.