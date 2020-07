Aston Villa yllätti Arsenalin – tarrasi kiinni säilymiseen Valioliigassa

Aston Villan kohtalo sinetöityy kauden päätösottelussa West Hamia vastaan.

Englannin Valioliigan tiistain viimeisessä ottelussa Aston Villa päihitti Arsenalin 1–0 ja nousi siten pohjimmaisesta kolmikosta Watfordin ohi kiinni viimeiseen säilyjän paikkaan. Voittavan maalin teki joukkueen egyptiläissyntyinen pelaaja Trezeguet.

Aston Villa ja Watford ovat nyt tasapisteissä, mutta Villan nosti 17:ksi parempi maaliero. Villan lukema on -26, Watfordin -27.

Viimeisellä ottelukierroksella viikonloppuna Aston Villa kohtaa West Hamin.

– Meidän olisi pitänyt varmaan saada vielä yksi maali, mutta 1–0 voitto Arsenalista kelpaa kyllä milloin vain. On ollut aika jännitteinen päivä. Pallo on nyt käsissämme, mutta mitään ei ole vielä päätetty. Meillä on massiivisen tärkeä peli West Hamia vastaan sunnuntaina ja annamme taas kaikkemme, Aston Villan kapteeni Jack Grealish kommentoi tiistain ottelun jäljiltä Guardianin mukaan.

Arsenal pelaa viimeisellä ottelukierroksella Watfordia vastaan. Everton ottaa viikonloppuna mittaa Bournemouthista.