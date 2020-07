Teemu Pukki istui penkillä, Norwichin surkea loppukausi saa yhä nolompia käänteitä – kaksi suoraa punaista avausjaksolla

Teemu Pukki katsoi vaihtopenkiltä joukkueensa täydellistä sulamista.

Teemu Pukin Valioliiga-seura Norwich sössi mahdollisuuden voittoon Burnleya vastaan jo lauantaisen ottelun avauspuoliajalla. Kanarialinnut hankkivat kaksi suoraa punaista alle vartissa ennen taukovihellystä.

35. minuutilla Norwichin Emiliano Buendia takertui kaksinkamppailutilanteessa Ashley Westwoodiin. Buendian kyynärpää osui Burleyn pelaajan takaraivoon. Pitkän videotarkistuksen jälkeen argentiinalaislaituri ajettiin suihkuun.

Buendian tuomio oli aavistuksen kyseenalainen, mutta seuraava punainen ei. Avauspuoliskon lisäajalla keltapaitojen kärki Josip Drmic menetti pallon keskialueella. Sveitsiläinen veti kahden jalan pulkkataklauksen Erik Pietersin sääreen. Drmicin ottelu päättyi siihen. Pieters onneksi pystyi jatkamaan.

Burnley pelasi Drmicin aiheuttaman vapaapotkun Norwichin hyökkäysalueelle. Hetkeä myöhemmin Chris Wood vei vierasjoukkueen johtoon puolittaisella saksipotkulla. Maali oli Woodin kauden 13:s.

Pukki katsoi joukkueensa hämmentäviä otteita vaihtopenkiltä.

Burnley voitti ottelun lopulta 2–0.

Norwichin putoaminen Championshipiin on jo varmistunut. Joukkueella on Valioliigassa edessään enää vieraspeli Manchester Cityä vastaan ensi viikon sunnuntaina. Burnley on nousemassa yhdeksänneksi.