John Gubba tulee Suomeen tekemään dokumenttia Jere Virtasesta ja hänen Manchester United -museostaan.

Jere Virtasen maine maailmalla kasvaa. Toukokuussa amerikkalainen mediajätti CNN julkaisi laajan artikkelin Virtasesta ja hänen Helsinkiin perustamastaan museosta. Red Room on omistettu englantilaiselle jalkapalloseuralle Manchester Unitedille.

Espoolaislähtöinen Virtanen alkoi saada yhteydenottoja museostaan jatkuvalla soitolla. Innokkaat fanit maailman eri kolkista halusivat päästä tutustumaan Virtasen yli 33 000 ManU-memorabiliakappaleen kokoelmaan.

Virtasen kokoelmassa on hurja määrä erilaisia muistoesineitä: noin 33000.

Virtanen pitää ystävänsä kanssa myös Unelmien teatteri -nimistä podcastia, jonka aiheena on tietenkin United. Ohjelmassa vieraili kesäkuussa elokuvantekijä ja dokumentaristi John Gubba. Gubba on muiden töidensä ohella tehnyt yli tusinan eri United-aiheista dokumenttia Unitedin omalle televisiokanavalle MUTV:lle.

Gubba oli jo aiemmin suunnitellut tulevansa Suomeen tutustumaan Virtasen museoon osana uutta dokumenttia Unitedin maailmanlaajuisesta kannatuksesta. Virtasen vieraana hän kuitenkin paljasti, että aikoo tehdä suomalaisesta ja tämän museosta oman dokumenttinsa.

Jere Virtanen ja Manchester United ovat erottamattomat.

– Alun perin ajattelin, että kuvaisimme Helsingissä pienen pätkän. Mutta myöhemmin tajusin, että se on oma ohjelmansa. Se, mitä olet onnistunut Red Roomilla tekemään on upeaa. Olet tehnyt enemmän Man Unitedin tunnettuuden edistämiseksi Suomessa kuin kukaan muu koskaan aiemmin. Seura on sinulle valtavasti velkaa. Olet tehnyt jotain upeaa, Gubba kehui ohjelmassa.

Dokumentti tehdään MUTV:lle, mutta Gubba on keskustellut levityksestä myös Skyn ja BBC:n kanssa.

Red Roomin avajaiset lykkääntyivät pandemian vuoksi. Sinne oli määrä tulla ManUn pelaajalegendoja ja muuta seuraväkeä. Kun aika avajaisille koittaa, Gubba on paikalla ja bileet varmasti suuret.

Virtanen on dokumentaristin huomiosta häkeltynyt.

– Se on todella hieno kunnianosoitus. Vetää todella nöyräksi. Hienoa, että Suomi ja Helsinki ovat niin paljon ManU-ihmisten kartalla. Ohjelman keskiössä on minun fanitukseni ja sen historia sekä tietysti Red Room, puhelimitse tavoitettu Virtanen kertoo.

Virtanen ja Gubba tutustuivat muutama vuosi sitten ManUn kannattajien tapahtumassa. Yhteydenpito tiivistyi noin vuosi sitten, kun Gubba ja Virtanen tapasivat uudelleen Maltalla ManUn kannattajayhdistyksen 60-vuotisjuhlassa.

– Olemme tutustuneet paremmin viime vuoden aikana ja hänestä on tullut hyvä ystävä. Olemme yhteydessä viikoittain, joskus päivittäinkin.

Paul Scholesin allekirjoittama pelipaita komeilee museon seinällä.

Gubban, 60, teokset ovat keränneet kiitosta vuosien varrella. Hänen vuoden 2016 filminsä We Are United: The Story of MUDSA oli ehdolla brittiläisen Royal Television Societyn palkinnon saajaksi.

Gubba tulee todellisesta urheilutoimittajien suvusta. Hänen isänsä Ron oli pitkäaikainen BBC:n tuottaja ja radiotoimittaja. Eno Tony oli tunnettu BBC:n urheilutoimittaja.