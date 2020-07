Teemu Pukin ”Pukki-Partya” seurasi kaamea kankkunen – asiantuntija: ”Siitä voi aina viisastella”

Teemu Pukki mätti maaleja syksyllä mutta hyytyi keväällä. Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija kertoo, mitä tapahtui.

Teemu Pukin avauskautta Valioliigassa on jäljellä vielä kolme ottelua, mutta lopputulos on jo selvä: hänen edustamansa Norwich putoaa takaisin Championshipiin.

Pukin ja Norwichin kausi on ollut aaltoliikettä. Syksyllä Pukki mätti viidessä ensimmäisessä sarjapelissä kuusi maalia. Kotkalaiskärki nousi suuren yleisön tietoisuuteen ympäri lajia hengittävää Englantia. ”Pukki-party” oli voimissaan Britanniassa ja Suomessa.

Loppukauden aikana Pukki on pelannut 29 ottelussa ja tehnyt vain viisi maalia.

– Pukin tehot laskivat käsi kädessä joukkueen pelaamisen kanssa. Siitä voi aina viisastella, kumpi tuli ensin: laskivatko joukkueen tehot hyökkääjän pelaamisen mukana vai hyökkääjän tehot joukkueen pelaamisen mukana, Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki sanoo.

Marko Rajamäki on Ilta-Sanomien ja Urheilulehden jalkapalloasiantuntija.

Norwichin materiaalin rajallisuus tuli pitkän kauden aikana karusti vastaan. Kun vastustajat oppivat nopeasti Pukin vahvuudet, liikkeet puolustuslinjan taakse, hyökkäyspelin aseet oli helppo syödä pois.

Norwichin menestyksen riippuvuus Pukin maaleista on helppo lukea myös tilastoista. Sarjajumbo on voittanut koko kaudella vain viisi ottelua. Niistä neljässä Pukki on tehnyt maaleja. Pukki on tehnyt 11 ja syöttänyt kolme maalia, mikä on Norwichin 26 osumasta yli puolet.

Rajamäki muistuttaa, että joukkuepelissä tulosvastuuta ei voi vierittää liikaa yhden pelaajan harteille.

– Kaikki hyökkääjät ovat aina riippuvaisia myös tarjoilusta ja joukkueen pärjäämisestä. Norwichin putoaminen johtuu koko joukkueesta. Alku oli hyvä ja lupaava, kuten monesti nousijalla. Se ei vain kantanut pitkälle, ja nyt heidän valitettavasti täytyy ottaa vauhtia alempaa, Rajamäki sanoo.

Yksi ongelmakohta oli keskikentän kyvyttömyys luoda Pukille maalipaikkoja. Emiliano Buendia ja Todd Cantwell olivat syksyllä tärkeimpiä hyökkäyspään pelureita Pukin ohella, mutta katosivat suomalaishyökkääjän tavoin kuvasta kauden edetessä.

Pukki mätti syksyllä viidessä ensimmäisessä Valioliigan sarjapelissä kuusi maalia.

Norwich ei mällännyt rahaa siirtomarkkinoilla. Tammikuussa Itä-Angliaan saapuivat keskikenttäpelaajat Lukas Rupp ja Ondrej Duda, mutta he eivät kostautuneet kaivatuiksi vahvistuksiksi, jotka olisivat tuoneet juonikkuutta pelinrakennukseen.

Vaikka suomalaishyökkääjän kausi jakautuu voimakkaasti kahteen eri jaksoon, 11 maalia on kelpo saldo maailman kovimmaksi jalkapallosarjaksi tituleeratussa Valioliigassa.

– Täytyy muistaa, että Pukki oli avainpelaaja kauden alun menestyksessä. Aina kun Norwichilla on mennyt hyvin, Pukki on ollut yksi avainpelaajista, Rajamäki muistuttaa.

Koronatauon jälkeen Pukki ei ole pelannut yhtään täyttä 90-minuuttista. Rajamäen mielestä on turha spekuloida, onko päävalmentaja Daniel Farkella maalittoman jakson takia enää täyttä luottoa ykköstykkiinsä.

– Kun Pukki oli ensi kerran vaihdossa, valmentaja perusteli sen hyvin ja sanoi, että luottamus on täysi. Mikään ei ollut muuttunut, vaan hän halusi Teemulle onnistumisia siten, että hän tulisi vaihdosta sisään ja pelaisi niin sanotusti väsyneitä jalkoja vastaan esimerkiksi viimeisen vartin aikana. Kun hyökkääjä ei ole kuuma, se on helpompi vaihtaa kuin jollain muulla pelipaikalla, Rajamäki sanoo.

Teemu Pukki on mielettömässä maalivireessä Huuhkajien EM-karsinnassa. Hän teki Suomen 16 osumasta kymmenen.

– Kun ei tee maaleja, silloin ei välttämättä pelaa. Täytyy muistaa, että kyseessä on valioliigajoukkue, jossa on muitakin hyviä pelaajia. Turha penkityksiä on ylianalysoida.

Kuuma kysymys on, miten Pukki saisi takaisin saman maalivireen, jolla hän hurmasi Suomessa ja Englannissa viime vuonna.

Tätä toivotaan taatusti myös Huuhkajissa, sillä Pukki oli maajoukkueen tärkein yksittäinen pelaaja, kun Suomi eteni ensimmäistä kertaa historiassaan arvokisoihin. Kun kisat siirtyivät kesään 2021, avainpelaajien pysyminen samassa vireessä kuin karsinnoissa olisi erittäin tärkeää.

Elokuu on ratkaiseva kuukausi Pukin kannalta. Kun kausi päättyy ja Norwich valahtaa Championshipiin, edessä on kuumia kysymyksiä.

Myykö seura 30-vuotiaan hyökkääjän? Haluaako Pukki yhä pelata sarjassa, jossa on kerran jo voittanut maalikuninkuuden vai haastaa itsensä vielä Valioliigassa tai jonkin toisen maan pääsarjassa?

Pukin nykyinen sopimus kestää kesään 2022 asti ja siinä on vuoden optio.

Rajamäen mukaan pysyminen Norwichissa olisi tietyillä reunaehdoilla turvallinen ratkaisu, jossa olisi hyvät puolensa.

– Norwichin pelitapa toimii Pukille. Jos materiaali pysyy suunnilleen samana ja nykyinen valmentaja jatkaa, niin sarjatasoa alempana maalipaikkoja tulee lisää. Norwich on kuitenkin huippujengi Championshipissä, Rajamäki miettii.

– Täytyy silti muistaa, että paljon ehtii tapahtua, ennen kuin uusi kausi alkaa, Rajamäki sanoo ja viittaa kauden jälkeiseen siirtoikkunaan.