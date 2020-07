Tottenham kukisti Lontoon paikallispelissä Arsenalin – taistelu europaikoista käy kuumana Valioliigassa

Taistelu pääsystä eurokentille käy Valioliigassa kuumana.

Tottenham nappasi jalkapallon Englannin Valioliigassa 2–1-kotivoiton Arsenalista.

Arsenal siirtyi 16. minuutilla johtoon Alexandre Lacazetten komealla laukauksella. Tottenham tuli nopeasti tasoihin, kun Arsenalin Sead Kolasinac antoi taaksepäin pahan harhasyötön, johon David Luiz ei ehtinyt. Son Heung-min kiitti ja nosti pallon maaliin.

Ottelun 81. minuutilla Son antoi kulmapotkun, josta Toby Alderweireld puski Lontoon paikallispelin voittomaalin.

Voitollaan Tottenham ohitti Burnleyn sekä Arsenalin ja nousi kahdeksanneksi. Tottenham on kerännyt 52 pistettä ja yhdeksäntenä oleva Arsenal 50, kun molemmilla on kolme peliä jäljellä.

Wolverhampton nappasi Evertonista 3–0-kotivoiton.

Raul Jimenez laukoi kotijoukkueen avauspuoliajan lopussa rangaistuspotkusta johtoon. Toisen puoliajan avausminuutilla Leander Dendoncker puski pallon Pedro Neton antamasta vapaapotkusta maaliin.

Vahvasti pelannut kotijoukkue kuritti Evertonia kolmannen kerran runsas varttitunti ennen päätösvihellystä. Ruben Neves antoi loisteliaan syötön Diogo Jotalle, joka tykitti pallon etukulmasta sisään.

Wolverhampton on kuudentena. Viidentenä majaileva Manchester United on kolme pistettä edellä, mutta se on pelannut Wolverhamptonia ottelun vähemmän.

Säilyykö Cityn panna?

Normaalisti Valioliigan neljä parasta pääsee Mestarien liigaan ja viides Euroopan liigaan.

Toisena olevaa Manchester Cityä uhkaa kahden kauden europelipanna jalkapallon taloudellisen reilun pelin sääntöjen rikkomisesta, joten viidenneksi sijoittunut saattaa saada paikan Mestarien liigaan.

City voitti aiemmin tällä kaudella liigacupin, joka toi sille Euroopan liigan karsintapaikan. Manchesteriläisjätti yltää liigassa Mestarien liigaan oikeuttaville sijoille, joten liigacupin europaikka vapautuu.

Myös Englannin cupin voitto tuo Euroopan liigan paikan. Mikäli cupin voittaa joukkue, joka lunastaa europaikan muuta kautta, myös tämä paikka vapautuu. Vapautuvat paikat annetaan liigasijoitusten perusteella.

City kuulee maanantaina, pysyykö Euroopan jalkapalloliiton Uefan antama panna voimassa. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS ratkaisee asian.

Mikäli panna säilyy, eurokentille saattaa ponnistaa jopa Valioliigan kahdeksas.