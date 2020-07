Kommentti: Teemu Pukin taso riittää oikein roolitettuna Valioliigaan – kauden jälkeen on edessä loppu-uran kannalta ratkaiseva päätös

Teemu Pukin avauskausi Valioliigassa heijastaa koko Norwichia. Hienoja yksittäisiä hetkiä ja välähdyksiä potentiaalista, mutta kokonaisuus lässähti pannukakuksi, kirjoittaa Lari Seppinen.

Norwichin piipahdus Valioliigassa jää odotetusti ranskalaiseksi visiitiksi. Putoaminen varmistui, kun joukkue hävisi kotonaan rumasti 0–4 West Hamille.

Jäljellä on kolme sarjatilanteen kannalta merkityksetöntä peliä, mutta Teemu Pukin avauskauden Valioliigassa voi jo nyt jakaa kahteen jaksoon. Syyskausi, jolloin kotkalaiskärki mätti viiteen ensimmäiseen peliin kuusi maalia ja vielä loppuvuodenkin aikana neljä.

Ja sitten kuluva kalenterivuosi, jolloin Pukki on tehnyt kaksi maalia rangaistuspotkuista ja nekin tammikuussa.

Kausi on silti osoittanut, että Pukki on oikein roolitettuna käyttökelpoinen pelaaja Valioliigassa. Hän osaa täsmälliset liikkeet, joilla pujahtaa vastustajan puolustuslinjasta oikea-aikaisesti läpi, ja maalinteon varmuuskin on parantunut iän myötä.

Pukki ei ole niin hyvä kuin alkukauden maalirypäs tai niin huono kuin kuluvan vuoden maalittomuus. Oikeastaan Pukki on pelannut maalinteon suhteen tasollaan. Hänen henkilökohtainen maaliodottamansa (xG-tilasto, mikä kuvaa pelaajan oletettua maalimäärää suhteessa paikkojen laatuun) on 11,15 maalia. Pukki on tehnyt 11 maalia eli odottamansa verran.

Kaksinumeroinen maalimäärä ja paikka sarjan 20 parhaan maalintekijän joukossa ovat hyviä suorituksia.

Pukki ei ole pelaaja, joka yksin hinaa joukkuettaan voittoihin tai luo itse itselleen maalipaikkoja. Kun joukkueen kyky luoda maalipaikkoja on romahtanut, hyökkääjä on jäänyt varjoihin. Syöttöjä ei ole napsunut juoksulinjalle ja kehonkieli on muuttunut tuskaiseksi.

Kun Norwich on onnistunut, Pukki on onnistunut. Ja kun Pukki on onnistunut, Norwich on voittanut. Sarjajumbo on voittanut kaudella vain viisi ottelua, joista Pukki on osunut neljässä.

Kun kausi päättyy, Pukin täytyy tehdä isoja päätöksiä. Hyökkääjä täytti maaliskuussa 30 vuotta, joten huippuvuosia ei ole enää loputtomasti jäljellä. Nykyinen sopimus ulottuu kesään 2022 asti vuoden optiolla.

Pukki olisi huipputason tekijä ja Norwich kilpailukykyinen joukkue Championshipissä, mutta kiinnostusta voisi olla myös Valioliigasta.

Norwichillakin voi olla haluja myydä aikanaan ilmaiseksi hankkimansa tähtipelaaja, kun hänestä irtoaa vielä jokunen lantti. Koronavirus on toki heikentänyt seurojen taloudellista varmuutta ja halua rellestää siirtomarkkinoilla.

Jos siirto on edessä, kohde kannattaa miettiä tarkkaan. Pukki pärjää oikein roolitettuna alemman tason tiimissä. Pelitavan täytyy vain tukea vahvuuksia. Esimerkiksi joukkueet tyyppiluokkaa Newcastle ja Burnley olisivat huonoja vaihtoehtoja fyysisinä, peribrittiläisinä tiimeinä.

Joukkueissa tyyppiluokkaa Southampton tai Championshipiä johtava Leeds pelitapa tukisi Pukin vahvuuksia.

Mihin tahansa ratkaisuun Pukki päätyykin, se on hyökkääjän tulevaisuudelle ratkaisevan tärkeä. Kuten myös Suomen maajoukkueelle, joka tarvitsee maalitykkinsä huippuvireessä kesän 2021 EM-kisoihin.