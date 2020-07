Nyt se on varmaa! Teemu Pukin edustama Norwich putoaa Valioliigasta

Norwichin putoaminen sai sinetin erittäin vaisun lauantai-iltapäivän esityksen myötä.

Norwich putoaa Englannin Valioliigasta. Se on nyt myös matemaattisesti varmaa, koska Norwich kärsi lauantai-iltapäivän ottelussa tylyn tappion West Hamia vastaan lukemin 0–4.

West Hamin Michail Antonio aloitti maalinteon jo ottelun 11. peliminuutilla. Englantilaiskärki teki lontoolaisten toisen osuman ensimmäisen puoliajan viime hetkillä. Toisella puoliajalla Antonio hurjasteli kaksi osumaa lisää.

Pelkästään hattutemppu olisi ollut Antonion uran ensimmäinen Valioliigassa.

Michail Antonio iski neljä maalia, kun West Ham murskasi Norwichin.

Norwichin putoaminen toki vaikutti todennäköiseltä jo pitkään. Kanarialinnut ovat voittaneet kauden 35 ottelustaan viisi, pelanneet kuudesti tasan ja hävinneet 24 kertaa.

Etenkin koronaviruksen aiheuttaman tauon jälkeen Norwich on ollut todella vaisu. Joukkue on hävinnyt nyt Valioliigassa kuusi ottelua putkeen. Viimeksi Norwich onnistui voittamaan helmikuussa, kun Leicester kaatui 1–0.

Yhtä lailla heikko on ollut Norwich-hyökkääjä Teemu Pukin kauden jälkimmäinen puolisko.

Pukki, 30, on tehnyt ensimmäisellä kaudellaan Valioliigassa 11 osumaa, mikä on toki oikein mainio saldo. Suurin osa maaleista kuitenkin syntyi vuoden 2019 puolella. Viimeksi Pukki on osunut tammikuussa – rangaistuspotkusta Tottenham-tappiossa.

Lauantaina Pukki pelasi Valioliigassa jo 12. maalittoman ottelun perätysten. Suomalaiskärki otettiin West Ham -ottelussa vaihtopenkille 69. peliminuutilla.

Valioliigaa on pelaamatta vielä joukkueesta riippuen kolme tai neljä ottelua.

Norwich kohtaa päätöskierroksilla Chelsean, Burnleyn ja Manchester Cityn.