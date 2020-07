Valioliigassa isot panokset: Tottenham ja Arsenal tulikuumassa derbyssä – Teemu Pukin Norwichin on pakko voittaa

Arsenal ja Tottenham taistelevat sunnuntaina paikallisherruudesta ja elintärkeistä pisteistä.

Valioliigan viikonlopun kovin kamppailu on Pohjois-Lontoossa, missä Tottenham isännöi Arsenalia sunnuntaina.

Paikallisvihollisten välillä on muutenkin jännitteitä, mutta sarjatilanne nostaa entisestään panoksia. Arsenal on kahdeksantena 50 pisteellä ja Tottenham pykälää alempana pinnan perässä. Mestarien liigan paikka ensi kaudelle alkaa olla jo toivottoman kaukana, mutta kolme pinnaa auttaisi pääsyssä edes Euroopan liigaan.

Pohjois-Lontoon derby on brittikenttien kuumimpia. Lisäjännitettä tuovat viime viikkojen tapahtumat. Arsenalin sometiimi kuittaili hiljattain Twitterissä, kun Tottenham hävisi 1–3 Sheffield Unitedin vieraana.

Tottenhamin manageri Jose Mourinho näpäytti alkuviikosta takaisin.

– Nautit muiden ongelmista ainoastaan silloin, kun olet itse vaikeuksissa, Mourinho kuittasi.

Mourinho otti osaa joukkueiden väliseen piikittelyyn

Mestarien liigan paikoista taistelu on muuttunut kolmen kaupaksi. Wolverhampton tippui kyydistä, kun hävisi kaksi edellispeliään Arsenalille ja Sheffield Unitedille.

Chelsea, Leicester ja Manchester United ovat sijoilla 3–5 kahden pisteen sisällä. Chelsea on kolmantena, mutta sillä on ennakkoon vaikein ottelu kauden yllättäjän Sheffield Unitedin vieraana.

Leicester kohtaa vieraskentällä putoamista vastaan taistelevan Bournemouthin ja hirmuvireinen Manchester United kotonaan panoksettoman Southamptonin. Manchesterilaisjätti on voittanut neljä edellistä otteluaan yhteismaalein 14–2.

Unitedille on syttynyt uusi tähti. Vasta 18-vuotias Mason Greenwood on tehnyt kolmessa edellispelissä neljä maalia. Yhteensä hän on heiluttanut verkkoa jo yhdeksän kertaa, vaikka on ollut avauksessa vain kahdeksassa pelissä.

Unitedin Greenwood on ollut vireessä.

Häntäpäässä Teemu Pukin Norwichin putoaminen voi sinetöityä, jos se ei voita lauantaina kotonaan West Hamia. Myös vieraille ottelu on tärkeä, sillä täydellä pistepotilla se kuroisi eroa putoamisviivaan jo ratkaisevan tuntuisesti.

Pukki metsästää yhä kuumeisesti kalenterivuoden ensimmäistä pelitilannemaaliaan. Suomalaiskärki on osunut tämän vuoden puolella vain kahdesti – kummallakin kerralla rangaistuspotkusta. Edellinen maali syntyi 22. tammikuuta Tottenhamin vieraana.

Muista putoajakandidaateista kovat paikat ovat Bournemouthilla ja Aston Villalla. Ensimmäisellä on matkaa säilyjän paikalle kolme ja jälkimmäisellä neljä pistettä.

Jos West Ham voittaa omassa ottelussaan Norwichin ja Watford ottaa pinnat Newcastlesta, Bournemouthin olisi liki pakko voittaa Leicester ja Aston Villan kotonaan Crystal Palace.