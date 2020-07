Lääkäri paljasti yksityiskohtia huippufutarin häkellyttävästä penisoperaatiosta: ”Katsoin hänen housuihinsa ja näin verta kaikkialla”

Steven Gerrard on toiminut pelaajauransa jälkeen Glasgow Rangersin managerina.

Liverpoolin lääkäri Andrew Massey hankki kannuksensa ompelemalla joukkueen kapteenin sukukalleudet pelikuntoon.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan lääketieteellisenä johtajana maaliskuussa 2020 aloittanut Andrew Massey on muistellut uransa kovinta paikkaa podcastissa.

Massey oli aloittanut Liverpool FC:n akatemian lääkärinä vuonna 2013 ja pääsi seuraavana vuonna ykkösjoukkueen väliaikaiseksi lääkäriksi. Tammikuun lopussa 2014 Liverpool matkusti Bournemouthin vieraaksi Englannin cupin 4. kierroksen ottelussa.

Brendan Rodgersin suojatit eivät olleet ottelussa parhaimmillaan, mutta Liverpool onnistui hankkimaan jatkopaikan 5. kierrokselle 2–0-voitollaan.

Kapteeni Steven Gerrard on muistellut ottelun tapahtumia elämäkerrassaan. Hän kertoo saaneensa karmaisevan tällin sukukalleuksillensa ja joutuneensa hetkeksi sivuun.

Nyt Massey on siis valottanut episodia omalta kantiltaan keskusteluohjelmassa, jonka pohjalta The Sun on tehnyt jutun.

Saatuaan ikävän tällin nivusiinsa Gerrard tuli vaihtopenkin tuntumaan näyttämään veristä sukupuolielintään valmentaja Rodgersille ja lääkäri Masseylle.

– Katsoin hänen housuihinsa ja näin verta kaikkialla, Massey kertoo ja arvelee pelaajan pilin olleen todella kivuliaan.

Entinen maajoukkuepelaaja on nykyään skottiseura Glasgow Rangersin manageri.

Massey oli hankkinut lääkärinpaperinsa arvostetussa opinahjossa, mutta ihan kaikkea ei sielläkään opetettu.

– Mietin lääkärinopintoja ja harjoittelujaksoja, mutta ei minulle kukaan opettanut, kuinka penikseen ommellaan tikkejä.

Tilanne oli häkellyttävä. Etenkin, koska potilaana oli joukkueen kapteeni ja maajoukkuemies.

– Ajattelin, että en halua ommella ensimmäisiä penistikkejä Steven Gerrardin elimeen, mutta pakko se oli tehdä, Massey sanoo.

Tajuttuaan tilanteen vakavuuden Massey oli pyytänyt tyhjentää yhden huoneen Dean Court -stadionin sisätiloista. Hän jäi Gerradin kanssa kahden ja aloitti neulomisen.

Gerrard sanoo jännittäneensä ”pikkuveljensä” kohtaloa.

– Riisuin pelihousut ja alushousut ja vilkaisin vielä alas. Ouch, toivoin, että tapaisin vanhan kaverini vielä täydessä terässä, Gerrard vitsailee kirjassaan.

Steven Gerrard vuonna 2014.

Pelaajan mukaan tilanne ei ollut helppo kummallekaan.

– Arvelen tohtori Masseyn toivoneen, että hän olisi laittamassa jääpusseja akatemian poikien mustelmiin.

Ompelutuokion aikana kaksikko oli vaiti. Kylmähermoisuus kannatti. Gerrardin mukaan operaatio sujui yllättävän kivuttomasti.

– Hän teki hyvää työtä. En tuntenut juurikaan kipua hänen ommellessaan tikkejä – neljä kappaletta kuten hän oli arvellut.

Gerrard käveli pukukoppiin ja palasi puhtailla shortseilla kentälle. Hänen mukaansa operaatio ei vaikuttanut hänen peliesitykseensä, vaikka alapää tuntui aralta.

– Tunne oli samanlainen kuin avatun haavan jäljiltä, Gerrard on kuvaillut.

Sen verran hikinen iltapäivä oli takana, että erotuomarin päätösvihellyksen jälkeen kapteeni ei jaksanut juhlia voittoa muiden pelaajien kanssa.

Massey sai laadukkaasta toiminnastaan palkinnon. Onnistunut kisällintyö takasi hänelle pysyvän toimen Liverpoolin valioliigajoukkueen lääkärinä.