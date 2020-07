Manchester Unitedin lento jatkuu – teki Valioliigan ennätyksen!

Taistelu Valioliigan europaikoista käy tiiviinä.

Manchester United haki myöhään torstai-iltana kolme pistettä Villa Parkilta, kun se löi Aston Villan 3–0. United on nyt Valioliigassa viidentenä pisteen päässä Leicesteristä ja kaksi pistettä Chelseasta.

Punaisille voitto oli neljäs peräkkäinen vähintään kolmen maalin marginaalilla. Se on uusi Valioliigan ennätys.

United siirtyi johtoon 27. minuutilla, kun Bruno Fernandes pani pallon verkkoon kyseenalaisesti vihelletystä rangaistuspotkusta.

Tammikuussa Sportingista Manchesteriin siirtynyt Fernandes on jokaisessa valioliigaottelussaan ollut syöttämässä tai tekemässä maalia. Osumia hänellä on kymmenestä ottelusta jo seitsemän, joista kolme pilkulta. Maalisyöttöjä on kuusi.

United on saanut Valioliigassa tällä kaudella peräti 13 rangaistuspotkua. Se sivuaa liigaennätystä. Sarjassa on tilastopalvelu OptaJoen mukaan tällä kaudella tuomittu 79 rankkaria, eli joukkue on saanut niistä 16,5 prosenttia.

Mason Greenwood pommitti Unitedin toisen maalin.

Fernandesin saapuminen näyttää kääntäneen Unitedin kauden, sillä ailahdelleen joukkueen saldo liigassa on sen jälkeen ollut seitsemän voittoa ja kolme tasapeliä. Kun lisäksi pitkästä loukkaantumisestaan toipunut Paul Pogba on taas pelikunnossa, joukkueen keskikenttä on aivan eri luokkaa kuin alkukaudesta. Pogba laukoi loppulukemat 3–0 kauden ensimmäisellä maalillaan.

Ole Gunnar Solskjärin miehistön löytämästä vireestä ja harmoniasta kertoo paljon myös se, että United on ensi kertaa 14 vuoteen nimennyt muuttumattoman avauskokoonpanon neljässä peräkkäisessä pelissä. Liigamenestyksen lisäksi joukkue eteni hiljattain FA Cupin välieriin, minkä lisäksi punaiset kamppailevat Euroopan liigan voitosta.

Punaisten paholaisten 18-vuotias superlupaus Mason Greenwood tykitti upean 2–0-maalin avausjakson lisäajalla. Maali oli hänelle jo kauden yhdeksäs liigamaali. Se on kova saldo, kun aloituskokoonpanossa teinisensaatio on ollut vain kahdeksan kertaa. Penkiltä Greenwood on vaihdettu sisään 19:sti.

Illan kaksi muuta ottelua päättyivät pistejakoon. Tottenham jäi Bournemouthin vieraana maaleitta eikä saanut yhtään laukausta maalia kohti, Evertonin ja Southamptonin ottelu päättyi 1–1.

Valioliigassa on jäljellä neljä kierrosta.