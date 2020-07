Poliisin viesti kaikui kuuroille korville – fanijoukko odotti Liverpoolia Anfieldillä

Pieni joukko faneja otti sankarit vastaan Anfieldin edessä, vaikka tiukka kehotus oli jäädä kotiin. Mestaruutensa jo varmistanut Liverpool otti jälleen kotivoiton.

Liverpool pelasi sunnuntaina ensi kertaa Anfieldillä sen jälkeen, kun se varmisti Valioliigan mestaruuden puolitoista viikkoa sitten.

Koronavirustilanteen takia suuri jännitys oli siinä, malttavatko intohimoiset fanit jäädä kotiin. Fanien pelättiin kerääntyvän juhlimaan, minkä johdosta Merseysiden poliisi jakoikin ennen peliä vahvan viestin.

– Olkaa kilttejä, älkääkä tulko areenalle. Me kaikki elämme ja työskentelemme ennennäkemättömässä ajassa. Pelaajat haluavat tukeanne, mutta antakaa sitä kotona. Koronavirus ei ole vielä hävinnyt. Kukaan ei halua toista eristystä. Tehkää oikein ja katsokaa peliä sunnuntaipaistin parissa, Merseysiden poliisi twiittasi.

Viestit kaikuivat osin kuuroille korville. Anfieldin edustalla oli faneja ottamassa sankareitaan vastaan, kun joukkue saapui sinne bussilla.

Rauhallinen fanien joukko vastaanotti suosikkejaan sunnuntaina Anfieldillä.

Fanit hurrasivat, taputtivat ja lauloivat, kun joukkueen bussi ohitti heidät Anfieldin edustalla. Vahingoilta vältyttiin. Aidat tien ympärillä estivät faneja pääsemästä lähelle bussia, ja ilmapiiri oli raporttien mukaan rauhallinen.

Paikalla oli vain pieni joukko.

– Kumpikin joukkue on saapunut areenalle. Kadut hiljaisia Anfieldin lähellä. Noin 100 fania tervehtivät bussia. Iso kiitos, Merseysiden poliisin Twitter-tililtä kerrottiin.

Pool-fanit seurasivat joukkueensa otteita Hotel Anfieldissa.

Huoli oli iso myös siksi, että Merseyside on kärsinyt pahasti koronaviruksesta. Liverpoolin alueella pandemiaan on kuollut melkein 600 ihmistä. Merseysiden alueella kuolleita on liki 1600.

Huoli kasvoi entistä enemmän sen jälkeen, kun tuhannet fanit juhlivat yön yli Liverpoolin keskustassa ja Anfieldin ympärillä mestaruuden varmistumisen jälkeen. Viime aikoina kuolleisuusluvut ovat pysyneet matalina, mutta Liverpoolin terveydenhoidon johtaja Matt Ashton sanoi ennen peliä, että joillain alueilla kasvua on havaittavissa.

– Nyt ei ole aika olla omahyväinen. Vältetään joukkoja, niissä on potentiaali levittää virusta helpommin. Tänä sunnuntaina ja loppukauden ajan pyydän teitä pysymään kotona ja katsomaan ottelua rakkaidenne kanssa, Ashton toivoi.

– Voimme pitää ison juhlan, kun tämä kaikki on ohi, mutta nyt ei ole sen aika, hän jatkoi.

Poolin Sadio Mane, Naby Keita ja Georginio Wijnaldum juhlivat Manen osumaa.

Itse ottelu oli mestarille nihkeä. Aston Villa loi mainioita paikkoja, mutta Sadio Manen ja Curtis Jonesin osumat toisella puoliajalla toivat voiton 2–0.

Voitto tiesi sitä, että Liverpool voi yltää historian ensimmäiseksi joukkueeksi, joka voittaa kauden kaikki kotipelinsä. Kahdessa viimeisessä kotipelissä vastassa ovat Burnley ja Chelsea.

Tyhjille katsomoille pelatun ottelun hygieniasta vastaavaa henkilökuntaa.

Liverpool on lähellä myös kaikkien aikojen piste-ennätystä. Manchester City ylsi toissa kaudella 100 pisteeseen. Liverpoolilla on nyt 89 pinnaa, kun otteluita on jäljellä viisi.

Jos Liverpool voittaa neljä peliä, se nappaa myös kaikkien aikojen eniten voittoja (33) valioliigakaudella.

Mestaruuden varmistaminen on kuitenkin vaikuttanut otteisiin. Edellispelissä Liverpool hävisi Manchester Citylle 0–4, ja nytkin pelaaminen jäi vaisuksi putoajakandidaattia vastaan.