Teemu Pukki jälleen ahtaalle – komennettiin taas Norwichin vaihtopenkille

Teemu Pukki on viimeksi tehnyt maalin tammikuun 22. päivänä.

Teemu Pukki ei ole avauskokoonpanossa Valioliigan ottelussa Brightonia vastaan.

Maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukki aloittaa Norwichin tänäisen Valioliigan ottelun vaihtopenkiltä. Norwich kohtaa kotikentällään Brightonin kello 14.30 alkaen.

Pukin sijaan Norwichin kärjessä on Josip Drmic.

Pukki oli ”kanarialintujen” avauskokoonpanon vakiokasvo sekä viime kaudella että valtaosan kuluvasta kaudesta. 30-vuotias kotkalainen on kuitenkin koronatauon jälkeen tottunut myös vaihtopenkkiin.

Pukki aloitti vaihdosta ottelun Evertonia vastaan 24. kesäkuuta. Viime keskiviikkona hän pelasi Arsenalia vastaan vain avauspuoliajan.

Hyökkääjää on vaivannut tehottomuus. Jos rangaistuspotkuja ei lasketa, Pukki on viimeksi tehnyt maalin joulukuussa. Hän on laukonut Valioliigassa tällä kaudella 11 maalia.

Norwich on juuttunut Valioliigan viimeiseksi. Sillä on pelaamatta enää kuusi ottelua.