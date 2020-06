Liverpoolin kannattajien mestaruusjuhlissa loukkaantunut useita – kolmella vakavia vammoja

Jalkapallomestaruuden juhlinnassa on loukkaantunut yli 30, toistakymmentä on pidätetty järjestyshäiriöiden vuoksi.

Poliisin ja pormestarin lisäksi myös Liverpoolin seurajohto tuomitsee kannattajien villit mestaruusjuhlat, jotka jatkuivat lauantaina toista päivää. Seura totesi, ettei riehuminen ole "lainkaan hyväksyttävää" kannanotossa, jonka se julkisti yhdessä poliisin ja kaupungin johdon kanssa.

BBC:n mukaan mestaruusjuhlissa on loukkaantunut 34 ihmistä, joista kolmella on vakavia vammoja. Juhliin on osallistunut tuhansia ihmisiä, vaikka kaupungissa ovat voimassa koronapandemian varalta annetut kokoontumisrajoitukset.

Loukkaantuneista kolme on sairaalahoidossa. Kaikkiaan 24 muuta henkilöä on tehnyt loukkaantumisen takia sairaalakäynnin, ja seitsemälle juhlijalle on annettu ensiapu paikan päällä.

Poliisi on pidättänyt 19-vuotiaan miehen epäiltynä tuhopoltosta ja 15 muuta järjestyshäiriöiden vuoksi.

Poliisien päälle on ammuttu ilotulitteita. Kaksi pahoinpitelyn uhria auttanutta poliisia loukkaantui, kun heitä heiteltiin juomapulloilla.

– Kaupungissamme on edelleen koronaviruksesta johtuva hätätila, joten tällainen käytös ei ole lainkaan hyväksyttävää, Liverpoolin nettisivuilla julkaistussa kannanotossa todettiin.

Uhkana viruksen leviäminen

Suuri joukko Liverpoolin kannattajia kokoontui Liverpoolin keskustassa sijaitsevalle Pier Headin alueelle sekä perjantaina että lauantaina. Kannattajilla oli runsaasti soihtuja ja ilotulitteita.

Kuuluisan maamerkin Liver Buildingin parvekkeella syttyi lauantaina tulipalo, jonka palokunta sammutti. Paikalle hälytettiin lähes 20 ambulanssia.

Liverpoolin pormestari Joe Anderson ilmaisi huolensa keskustan tapahtumista Twitterissä jo perjantai-iltana.

– Olen erittäin huolestunut Pier Headin tapahtumista. Arvostan sitä, että Liverpoolin kannattajat haluavat juhlia, mutta olkaa kilttejä, menkää kotiinne ja juhlikaa siellä. Covid-19 on edelleen suuri riski, ja kaupunkimme on jo menettänyt aivan liikaa ihmisiä sairaudelle, Anderson kirjoitti.

Anderson muistutti, että virallinen mestaruusparaati järjestetään, kun se on turvallista.

Liverpool varmisti torstai-iltana Valioliigan mestaruuden. Mestaruus on seuran ensimmäinen 30 vuoteen.