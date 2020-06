Kommentti: Norwich pettyi rajusti, Teemu Pukin maalittomuus jatkui – syksyn huuma on vaihtunut kesän tuskaksi

Teemu Pukki tarvitsisi pian maalin. Apina selässä kasvaa peli peliltä, kirjoittaa Lari Seppinen.

Teemu Pukki peitti naamansa paidallaan ja pyyhki hiet kasvoiltaan helteisessä säässä Norwichissa.

Englannin cupin ottelua oli pelattu 70 minuuttia, kun suomalaishyökkääjä käveli juomatauon aikana pettyneenä vaihtoon. Norwich oli 0–1-tappiolla Manchester Unitedille, kun Daniel Farke otti ykköshyökkääjänsä pois kentältä.

Vain hetki Pukin vaihtokomennuksen jälkeen Todd Cantwell laukoi kaukaa ja tasoitti ottelun. Laukaus oli Norwichin ensimmäinen maalia kohti, mikä kertoo osaltaan tukkoisesta hyökkäyspelistä.

Norwichille tasoitus oli lopulta laiha lohtu. Timm Klose lensi peliajan lopulla punakortilla ulos. Kotijoukkue sinnitteli jatkoajan lopulle miesalivoimalla, mutta Unitedin myllytys toi lopulta väistämättömän voiton.

Norwich on päässyt kolmesti historiassaan Englannin cupin välieriin: 1959, 1989 ja 1992. Valioliigan jumbojoukkueen pettymys oli raju, kun tälle jatkumolle ei tullut uutta vuosilukua.

Teemu Pukki (oik.) taistelemassa pallosta Manchester Unitedin Bruno Fernandesia vastaan lauantaina.

Pukki on tehnyt viimeksi maalin tammikuun lopulla rangaistuspilkulta Tottenhamin verkkoon. Yhtään pelitilannemaalia kotkalaiskärki ei ole tehnyt tänä kalenterivuonna.

Tuska ja turhautuminen paistaa Pukin otteista. Valioliigassa Norwichin putoaminen on käytännössä varmaa, ja cupissakin tie nousi nyt pystyyn.

Pukin kaltainen hyökkääjä tarvitsee tykinruokaa taustalta, jotta hanat aukeavat. Itselleen hän ei juuri luo paikkoja, eikä ole sen laatuluokan hyökkääjä, joka yksin pitää joukkueensa sarjassa.

Koronatauon jälkeen Pukki ei ole saanut yhtään laukausta maalia kohti. Vastustajat oppivat syksyllä nopeasti, että Pukki on sarjajumbon harvoja uskottavia maalintekijöitä, joten hänet on pidetty muutenkin erityisen tarkasti pihdeissä.

Syksyn huuma on vaihtunut kevään ja kesän tuskaksi. Pukki on tehnyt 11 maalia ja syöttänyt kolme, mikä on hieno saldo Valioliigassa. Tehojen tulo ryppäissä ja Norwichin tuleva putoaminen tekevät kaudesta kuitenkin kaksijakoisen.

Manchester United oli ensimmäinen, joka varmisti paikkansa perinnekilpailun välierissä. Loput kolme selviävät sunnuntaina ottelupareista Sheffield United–Arsenal, Leicester–Chelsea ja Newcastle–Manchester City.

Suomalaispelaajista maailman vanhimman jalkapalloturnauksen on voittanut kahdesti Liverpoolin paidassa Sami Hyypiä (2001 ja 2006). Hyypiän kanssa keväällä 2001 pokaalia juhli toisena suomalaisena Jari Litmanen, joka ei kuitenkaan finaalissa tai muutenkaan kevään aikana vammojen vuoksi juuri pelannut.

Peter Enckelman puolestaan esiintyi vuoden 2008 finaalissa Cardiffin paidassa, mutta hävisi tuolloin Portsmouthille. Norwichin putoaminen tietää, että neljän sakissa ei tänäkään vuonna suomalaisväriä nähdä.