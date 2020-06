Wolvesille tärkeä voitto Valioliigassa – Villa pysyy putoamisviivan alla

Wolverhampton voitti Valioliigan päivän ainoassa ottelussa Aston Villan lukemin 1–0.

Wolverhamptonin unelma jalkapallon Mestarien liigasta sai lisäjytyä lauantaina, kun Englannin Valioliigan päivän ainoassa ottelussa Wolves kaatoi kotonaan pelanneen Aston Villan lukemin 1–0. Ottelun ainoan maalin viimeisteli 62. minuutilla Leander Dendoncker.

Wolvesin vauhti on Valioliigan paluun jälkeen ollut tehokasta: kolme ottelua, kolme voittoa, kolme nollapeliä. Joukkue on sarjassa viidentenä, kaksi pistettä Chelseaa perässä ja kolme edellä Manchester Unitedia. Chelsealla ja ManU:lla on ottelu vähemmän pelattuna.

Valioliigan viitossija voi viedä Mestarien liigaan, mikäli Manchester Cityn europelipanna pysyy voimassa valituksenkin jälkeen.

Villa puolestaan jatkaa putoamisviivan alla, takanaan vain Teemu Pukin seura Norwich. Kahdeksan liigapeliä putkeen ilman voittoa pelanneen Villan kanssa tasapisteissä ovat West Ham ja Bournemouth, joilla on ottelu vähemmän pelattuna.