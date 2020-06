Liverpoolin ensimmäisessä liigamestaruudessa 30 vuoteen yksi nimi nousee yli muiden, kirjoittaa toimittaja Janne Kosunen.

Kun Liverpool 28. huhtikuuta 1990 edellisen kerran voitti Englannin liigamestaruuden, asia selvisi allekirjoittaneelle armeijan metsäleirille puskaradiolla tai viimeistään kasarmille paluun jälkeen kolikkopuhelimen tai sanomalehden avulla.

Tällä viikolla varmistuneesta uudesta mestaruudesta sain tiedon äly-tv:n teräväpiirtolähetyksestä tehdessäni etätöitä langattomassa verkossa.

1990 poliitikko Paavo Väyrynen piti meteliä mediassa, radiossa lauloivat Sinéad O’Connor, Madonna ja Roxette. Pasi Rautiainen poseerasi tuiman näköisenä HJK:n ottelumainoksessa samassa suomalaisessa sanomalehdessä, jossa Poolin mestaruudesta uutisoitiin.

Kuinka paljon sitten on muuttunut 30 vuodessa? Paljon ja vähän. Väyrynen jaksaa, samoja kappaleita kierrätetään ja Liverpool on mestari. Rautiainen hallitsee nyt tv-studiossa.

Kevään 1990 mestaruus oli Liverpoolille sen seurahistorian 18:s.

– On vaikea löytää parempaa joukkuetta kuin tämä. Pelaajien voitontahto ja varmuus on ihailtavaa, mestari-Liverpoolin manageri Kenny Dalglish suitsutti silloin.

Täsmälleen samat sanat voisi panna Liverpoolin nykyisen mestarimanagerin Jürgen Kloppin suuhun. Niin ällistyvällä intohimolla ja kyvyllä Liverpool on tällä liigakaudella pelannut.

Saksalaispomo on suurin yksittäinen henkilö Liverpoolin nykyisen menestyksen takana. Hänen ideologiansa, voitontahtonsa ja ennen kaikkea kykynsä johtaa ihmisiä erottautuvat poikkeuksellisina.

”Halusin palauttaa onnen”

Jokainen huippumanageri hallitsee taktistekniset nyanssit ja erottaa hyvät pelaajat keskikertaisista, mutta harvalla on sellainen aito motivointikyky kuin Kloppilla.

Liverpoolin pelaajat olisivat tarvittaessa valmiit vaikka juoksemaan kuuluisan Kop-katsomon seinistä läpi Kloppin puolesta. Ja he tekisivät sen juuri siinä muodostelmassa ja sillä vauhdilla, jotka Klopp on heille opettanut.

Jürgen Klopp on noussut Liverpoolissa alle viidessä vuodessa legendojen joukkoon.

Lokakuussa 2015 seuraan tullut Klopp palautti ”Punaisiin” uskon ja järjestyksen. Seurahistoria, joka oli välillä jo taakka, käännettiin taas voimavaraksi. Klopp kannusti pelaajia luomaan uutta historiaa. Pelaajahankinnat tarkentuivat ja järkevöityivät.

– Tämä (menestys) ei olisi mahdollista ilman häntä. Hän tuli ovesta ja muutti kaiken. Hän on suuri johtaja ja suuri ihminen. Me kaikki seuraamme häntä, Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson sanoi Sky Sportsille myöhään torstaina.

Intohimoinen ja omalla tavallaan täydellisyyteen pyrkivä Klopp otti seuran nopeasti haltuunsa luoden samalla tiiviin ja elintärkeän yhteyden faneihin.

– Olin mukana vain rakkaudesta jalkapalloon – ja halusin palauttaa Liverpoolin asukkaille onnen.

Tämä on kuin Kloppin suusta, mutta todellisuudessa näin on sanonut Liverpoolin managerilegendoihin (1959–1974) lukeutuva Bill Shankly.

Manageri Bill Shanklyn patsas oli saanut uuden mestaruushuivin perjantaina.

Menneiden vuosikymmenten legendat ovat aikoinaan sanoneet oikeastaan kaiken mitä sanottavissa on. Jos nykyiset haluavat keksiä uutta, heidän täytyy puhua Twitteristä, älypuhelimista ja sähköisistä potkulaudoista.

Uusi hallitsija?

Kloppin määrätietoinen rakennustyö ja oman pelityylin ajaminen sisään ovat tehneet Liverpoolista paitsi viihdyttäjän myös menestyjän. Liverpool hönki aluksi Kloppin alaisuudessa itseltään jalat alta hyökkäysinnossaan, mutta pelaamisen tasapainottaminen alkoi tuoda pokaaleja.

Paljon ja syystäkin kehutaan hyökkäystrioa Mohamed Salah–Roberto Firmino–Sadio Mane, mutta vasta toppari Virgil van Dijkin ja maalivahti Alisson Beckerin hankkimiset täydensivät Kloppin mosaiikin.

Klopp ehti johtaa Poolin viime vuonna Mestarien liigan voittoon, ja tällä viikolla tuli täyttymys Valioliigassa.

Liverpool voitti Crystal Palacen keskiviikkona. Sen mestaruus ratkesi torstaina, kun sen pahin kilpailija Manchester City hävisi Chelsealle.

Juuri nyt Liverpool näyttää sekä pelaajamateriaalinsa että ikärakenteensa puolesta valmiilta hallitsemaan pitkään. Ajatus uudesta pitkäaikaisesta dynastiasta on kuitenkin vaarallinen. Ei tarvitse mennä kuin pari vuotta taaksepäin, kun Manchester City arvioitiin uudeksi pitkäaikaiseksi hallitsijaksi.

Jos arvata täytyy, niin Liverpoolin ja Cityn tiukka kilpajuoksu kärjessä jatkuu tulevina kausina. Kumpikin pakottaa kuin riivattuna toisensa yhä vain parempaan, ja muilla seuroilla on vaikeuksia pysyä mukana.

14 ”välipalkintoa”

Aivan kuivin suin ei Liverpoolin odotus mennyt. 1990 ja 2020 liigamestaruuksien välissä Liverpool voitti kaksi kertaa Mestarien liigan, kerran Uefa-cupin, kolmesti Englannin cupin, neljä kertaa liigacupin, kolme Euroopan supercupia ja yhden seurajoukkueiden MM-turnauksen.

Liigamestaruudella on Merseysidella kuitenkin aivan oma arvonsa, kuten aiemmin mainittu manageri Shanklykin on todennut: ”Liiga on leipämme. Haluamme voittaa sen koko ajan.”

Ei siis ihme, että myöhään torstai-iltana mestaruuden varmistuttua tuhansia faneja kokoontui tyhjän kotistadionin Anfieldin edustalle juhlimaan railakkaasti, koronavirusajan turvaväleistä välittämättä. Hyväksyttävää? Ei. Odotettua ja ymmärrettävää? Kyllä, kaikesta huolimatta.