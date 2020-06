Miksi Teemu Pukki aloitti huipputärkeän ottelun historiallisesti penkiltä? Näin Norwichin manageri selitti ”ovelaa” vetoaan

Norwichin manageri antoi selontekonsa ottelun jälkeen.

Teemu Pukki joutui aloittamaan keskiviikkoiltana pelatun elintärkeän Valioliigan ottelun Norwich–Everton yllättäen vaihtopenkiltä. Hän pääsi irti vasta 70. minuutilla.

Monet Pukin ja Norwichin fanit äimistelivät ratkaisua jo ennen ottelua sosiaalisessa mediassa. Useat pitivät sitä jopa vitsinä.

Suomalaishyökkääjä ei ollut kokenut vastaavaa koskaan aikaisemmin Norwichissa pelatessaan. Ei tällä kaudella Valioliigassa – eikä viime kaudella Championshipissä.

Norwichin manageri Daniel Farke antoi selonteon ottelun jälkeen.

– Teemu tietää, että luotan häneen. On puhuttu siitä, milloin viimeksi hän teki pelitilannemaalin, Farke ruoti Norwich Evening Newsin mukaan medialle ottelun jälkeen.

– Kun yrityksessä on päättää maaliton jakso, on järkevämpää laittaa hänet kentälle tuoreena, kun vastustaja on jo vähän väsynyt. Sitä yritimme, mutta se ei tuottanut tällä kertaa maalia.

Opta Joen mukaan Pukki ei ole onnistunut maalinteossa 28 tuoreimmalla laukauksellaan Valioliigan otteluissa – kun rangaistuspotkut lasketaan pois. Pukki osui Leicesteriä vastaan joulukuun 28. päivänä.

Norwich hävisi Evertonia vastaan pelaamansa ottelun 0–1, minkä vuoksi sen putoaminen sarjaporrasta alemmas on erittäin todennäköistä. Sarjajumbolla on matkaa säilyjän paikalle kuusi pistettä, kun sillä on jäljellä seitsemän ottelua.

Norwich on tehnyt vain yhden maalin seitsemässä viime liigaottelussaan.

Joukkue kohtaa Manchester Unitedin lauantaina kotikentällään pelattavassa Englannin cupin puolivälieräottelussa. Kenties Pukki pääsee silloin mukaan heti alusta lähtien.