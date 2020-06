Kommentti: Valioliigan alku tarjosi vastauksen kuumaan kysymykseen – Manchester Unitedin tähdet mahtuvat yhtä aikaa kentälle

Paul Pogba on saanut viime vuosina moitteita asenteestaan ja joukkuepelaajan kyvyistään.

Paul Pogba osoitti, että hän on yhä oikein roolitettuna maailmanluokan pelaaja, kirjoittaa Lari Seppinen.

Kun Valioliiga palasi koronatauolta, Manchester Unitediin kohdistui kiinnostava kysymys: Mikä olisi Paul Pogban rooli, kun tammikuun hankinta Bruno Fernandes oli vallannut hyökkäyspelin kapellimestarin roolin?

Ja ennen kaikkea: Sopisiko kaksikko yhtä aikaa kentälle vai kärsisikö joukkueen puolustustasapaino kahden palloa rakastavan pelaajan operoidessa yhdessä?

Huolet ovat turhia. Paluupelissä Tottenhamin vieraana Fernandes odotetusti avasi ja Pogba tuli vaihdosta kentälle 63 minuutilla. Sitä ennen keskialueen kolmikon olivat muodostaneet Fernandes, Fred ja Scott McTominay.

Pogba oli pelannut viimeksi tapaninpäivänä, mutta toi heti muutoksen Unitedin pelaamiseen. Pallollinen pelaaminen piristyi välittömästi.

Bruno Fernandes juhli osumaansa ottelussa Tottenhamia vastaan 19. kesäkuuta.

Pogba väläytti maailmanluokan syöttötaitoaan. Ranskalainen jakoi palloa 94 prosentin tarkkuudella ja kaikki pitkät pallot menivät omille. Lisäksi hän hankki Unitedille rangaistuspotkunkin, josta Fernandes laukoi tasoituksen.

Fernandesin ja Pogban kaltaisten pelaajien kentälle laittaminen vaatii muovautumista Ole Gunnar Solskjærilta. Norjalaisluotsi on luottanut valmennusjaksonsa aikana varsin vastaiskupainotteiseen pelitapaan. Fernandesin ja Pogban kaltainen kaksikko mahdollistaisi entistä aloitteellisemman pelitavan sekä monipuolisemman pallonhallinnan.

Puolustustasapainokaan ei kärsi, kun keskikentän kolmas lenkki on alaspäin nöyrästi puurtava McTominay tai Nemanja Matic. Kun tarjolla on myös kovasti töitä molempiin kenttäpäätyihin tekevä, kauden mittaan otteitaan huimasti petrannut Fred, Unitedilla on eittämättä yksi sarjan laadukkaimmista keskikentistä.

Norjalaisluotsi Ole Gunnar Solskjaer on luottanut valmennusjaksonsa aikana varsin vastaiskupainotteiseen pelitapaan.

Pogba on saanut viime vuosina moitteita asenteestaan ja joukkuepelaajan kyvyistään. Paluupelin perusteella ranskalaistähti on nälkää täynnä ja haluaa todistaa yhä olevansa maailmanluokan pelaaja. Sama Pogba, joka oli avainroolissa johtamassa Ranskan maailmanmestaruuteen kesällä 2018.

Löysäilystä nurmella ei näkynyt merkkiäkään Tottenham-pelissä. Pogba blokkasi kaksi vastustajan laukausta ja voitti kaikki taklauksensa. Jos asenne pysyy samana ja Pogba jatkaa myös ensi kaudella Unitedissa, materiaalissa on maailmanluokan palikat, joilla nousta vähintään takaisin neljän sakkiin.

Silloin katseet kääntyvät Solskjæriin. Osaako norjalaismanageri valjastaa kiistattoman taitoarsenaalin palvelemaan joukkueen tuloksentekoa? Kesän pelit ovat kriittinen suunnannäyttäjä siitä, mihin Manchester United on matkalla.