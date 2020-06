Rasistinen ylilento järkytti kesken Valioliigan ottelun – tällainen liike on White Lives Matter

Manchester Cityn kotistadionin yllä nähtiin rasistinen viesti kesken ottelun Burnleyä vastaan.

Valioliigan pelaajat ja seurat ovat ottaneet Black Lives Matter -liikkeen asiakseen sen jälkeen, kun liigan pelit jatkuivat koronaviruspandemian aiheuttaman pelitauon päätyttyä.

Pelaajat ja seurojen taustajoukot ovat polvistuneet solidaarisuuden osoituksena, ja lisäksi pelaajien paitojen selkämyksissä lukee sukunimen sijaan ”Black lives matter”.

Liike syntyi Yhdysvalloissa vuonna 2014 vastustamaan poliisiväkivaltaa maan mustaa vähemmistöä kohtaan. Tummaihoisen George Floydin kuolema minnesotalaisen poliisin käsittelyssä käynnisti laajat mielenosoitukset ympäri maan, ja ne levisivät myös Eurooppaan.

Englannissa selvästikään kaikki eivät ole Valioliigan solidaarisuuden osoituksen tukena. Maanantaina Manchester Cityn ja Burnleyn välisen ottelun aikana lentokone lensi Cityn Etihad-stadionin yli vedettävänään lakana, jossa luki ”White Lives Matter Burnley”.

Lentokone bongattiin stadionin yllä vain hieman sen jälkeen, kun pelaajat olivat polvistuneet stadionilla. Se jatkoi kiertämistään ottelun aikana, ja koneen moottorien ääni kuului Independent-lehden mukaan Skyn tv-lähetyksessä.

– Etihadin yli lensi juuri lentokone, joka kantoi kylttiä ”White Lives Matter Burney”. Mitä v****a, kirjoitti kuvan ottanut Twitter-käyttäjä.

Manchester Cityn tähtipelaaja Raheem Sterling on ollut yksi äänekkäimmistä BLM-liikkeen tukijoista Britanniassa.

Amerikkalaisen kansalaisjärjestö Anti-Defamation Leaguen mukaan White Lives Matter on Black Lives Matterin vastaprotestina syntynyt iskulause, joka on erityisesti valkoisten ylivaltaa ajavien, mm. Ku Klux Klanin, käyttämä.

Myöhemmin on perustettu myös samaa nimeä käyttävä liike. Ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center kuvailee White Lives Matteria ”Rasistiseksi vastaukseksi Black Lives Matterille”.

Järjestön mukaan WLM:n tarkoituksena on valkoisen rodun asian ajaminen ja myös mm. homoseksuaalisuuden ja rotujen välisten parisuhteiden vastustaminen. Sillä on yhteyksiä uusnatsiliikkeisiin ja sen nimissä on järjestetty kokoontumisia ja mielenosoituksia.