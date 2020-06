Liverpoolin manageri teki huoltoasemalla havainnon ja tunsi itsensä muukalaiseksi: ”En ymmärrä”

Jürgen Kloppin (oik.) valmentama Liverpool on Valioliigan mestaruuden kynnyksellä. Kloppin ajatukset ovat kuitenkin olleet muualla.

Liverpool pelaa sunnuntai-iltana ensimmäisen ottelunsa Valioliigassa sarjan palattua koronatauolta, kun se kohtaa paikallisottelussa Evertonin.

Liverpoolin pidetty saksalaismanageri Jürgen Klopp on kuitenkin viime kuukausina ollut huolissaan aivan muusta kuin Liverpoolin kauan odotetun mestaruuden sinetöimisestä.

– En ole ollut huolissani sekuntiakaan mestaruustittelistä, koska olen ollut huolissani ja olen edelleen huolissani kuolleiden määrästä, Klopp latasi The Guardianin mukaan.

Klopp kertoi tietävänsä, että hänen kommenttinsa voivat avata Pandoran lippaan niiden joukossa, jotka kuumeisesti ovat odottaneet jalkapallokauden jatkumista.

Klopp ja Liverpool-kapteeni Jordan Henderson pääsevät todennäköisesti pian juhlimaan kauan odotettua mestaruutta.

Syksystä 2015 lähtien Liverpoolia valmentanut Klopp ei kuitenkaan voinut malttaa mieltään arvostellessaan Englannin hallituksen tapaa käsitellä koronapandemiaa.

Koronavirusta tutkivan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Iso-Britanniassa virukseen on kuollut noin 42 600 ihmistä. Lukema on Euroopan suurin. Saksassa virukseen on menehtynyt vajaa 9000 ihmistä.

– En äänestänyt tämän hallituksen puolesta. Hallitus oli muiden ihmisten valinta, mutta minun ongelmani oli, että sain uutisia sekä Saksasta että Englannista. Tiedän tarkalleen, millainen tilanne on Englannissa ja Saksassa, ja kun ulkomaalaisena tarkastelen sitä ulkopuolelta, luulisi meidän tulevan kahdelta eri planeetalta, Klopp näki.

Klopp kertoi, että hänen Saksassa asuvien sukulaistensa täytyy käyttää kasvosuojusta mennessään kauppaan tai muihin julkisiin paikkoihin.

Sen sijaan Englannissa Klopp on tuntenut itsensä muukalaiseksi mennessään huoltoasemalle ja ollessaan ainoa, joka käytti kasvomaskia ja käsineitä.

– En ymmärrä, miksi odotimme Englannissa 15. kesäkuuta asti ennen kuin kasvomaskeja alettiin käyttää. Voit kiistellä siitä, onko järkevää käyttää niitä, mutta kaikissa maissa, jotka aloittivat sen aikaisemmin, onnettomuuksien lukumäärä on pienempi kuin Englannissa. Se on totuus, kuului Kloppin kritiikki.

Klopp sanoo joka tapauksessa olevansa erittäin iloinen, että Liverpoolilla on nyt kauden jatkuessa mahdollisuus varmistaa mestaruus pelaamalla.

Ennen koronaviruksen 9. maaliskuuta aloittamaa kauden keskeytystä Liverpool dominoi sarjaa. 29 pelaamastaan ottelusta joukkue on voittanut 27.

Liverpool johtaa sarjaa 22 pisteen erolla ennen Manchester Cityä, joka keskiviikkona jyräsi Arsenalin yli 3–0.

Edellisessä Valioliigan Merseysiden derbyssä, joulukuussa 2019, Liverpool hurjasteli voittoon lukemin 5–2. Sadio Mane (10) iski Liverpoolin maaleista yhden.

Tänä iltana Merseysiden derbyssä Evertonin vieraana pelaavalle Liverpoolille riittää mestaruuden sinetöimiseen kaksi voittoa jäljellä olevasta yhdeksästä ottelusta.

Viimeksi Liverpool on voittanut Englannin liigamestaruuden keväällä 1990.

Eurokentillä Englannin selvästi menestyneinen seura ei ole siis päässyt juhlimaan kotiliigansa pystiä 30 vuoteen, mutta pitkä odotus päättynee viimeistään heinäkuussa.