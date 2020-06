Kommentti: Arsenalin surkea kausi sai viimeisen niitin – yhtä kipeää tilastoa se johtaa

Bernd Lenon (oik.) loukkaantuminen on ankara takaisku Arsenalille.

Bernd Lenon polvivamma Brightonin vieraana oli viimeinen niitti alisuorittavan suurseuran haaveille europeleistä, kirjoittaa Lari Seppinen.

Sarjataulukko ei suosi Arsenalia, mutta yhdessä tilastossa Pohjois-Lontoon jätti on Valioliigan kärjessä: Loukkaantumisissa.

Arsenal hävisi Brightonin vieraana 1–2, mutta se on tässä vaiheessa enää sivuseikka.

Kun ykkösvahti Bernd Leno satutti pahannäköisesti polvensa, hän pääsi mukaan sinänsä nimekkäälle listalle: Pablo Mari, Sokratis Papastathopoulos, Calum Chambers, Cedric Soares, Lucas Torreira ja Granit Xhaka.

Lenon loukkaantuminen oli viimeinen niitti Arsenalin tuskaiselle kaudelle. Joukkue on yhdeksäntenä kuuden pisteen päässä viidentenä olevasta Manchester Unitedista.

Välissä majaileviin Sheffield Unitediin, Wolverhamptoniin ja Tottenhamiin eroa on kahdesta neljään pistettä.

Sinänsä ero ei ole valtava, mutta viitteitä nousulle on nykytilanteessa hankala nähdä.

Leno on ykköshyökkääjän Pierre-Emerick Aubameyangin ja nuoren Bukayo Sakan ohella Arsenalin kauden ainoita onnistujia.

Arsenalin puolustaminen on ollut läpi kauden todella heikkoa, joukkue on päästänyt 30 ottelussa 41 maalia. Leno on pitänyt useasti torjunnoillaan lukemat siedettävinä.

Kuvaavaa on, että Leno on torjunut Valioliigassa toiseksi eniten (113 kertaa) Newcastlen Martin Dubravkan (117) jälkeen. Arsenalin kaltaisen joukkueen ei pitäisi päästää niin paljon laukauksia omaa maalia kohti.

Lenon polvi loukkaantui todella pahan näköisesti. Jos elintärkeä ykkösvahti on loppukauden sivussa, Arsenal voi heittää hyvästit toiveille europeleistä.

Kymmenen joukkoonkin voi tehdä tiukkaa. Burnley, Crystal Palace, Everton ja Southampton henkivät jo niskaan.

Kakkosvahti Emiliano Martinez oli pelannut ennen päivän peliä viimeksi valioliigaottelun huhtikuussa 2017, eikä hän ole millään osa-alueella lähellekään Lenon tasoa.

Loukkaantumissuma verottaa muutenkin Arsenalin heikointa kohtaa. Poissa on kolme topparia, oikea pakki sekä keskikentällä puolustussuuntaan tunnollisesti puurtavat Xhaka ja Torreira.

Jos kentän viimeinen lukko on poissa, kokonaisuus murtuu lopullisesti.