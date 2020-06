Teemu Pukki jäi maaleitta paluuottelussa – Southampton haki tylyt vieraspinnat Norwichista

Teemu Pukin kaksi vetoyritystä pysähtyivät Jan Bednarekiin.

Norwichin ja Teemu Pukin paluu Valioliigan pariin koronatauon jälkeen sujui synkissä merkeissä. Southampton haki vieraspisteet 3-0-voitolla.

Avausjakso eteni tasaisissa merkeissä, mutta Southampton heilutti kahdesti verkkoa viiden minuutin sisään toisen puoliajan alussa. Ensin osui komealla vedolla Danny Ings 49:llä minuutilla. Maalin syötti Stuart Armstrong.

Viisi minuuttia myöhemmin sama parivaljakko oli asialla. Norwichin puolustuslinja murtui kovin helposti, kun Ings syötti Armstrongille, joka tälläsi helpohkosti alakulmaan ohi Tim Krulin.

Vierasjoukkue tyylitteli lukemat 79:llä minuutilla. Nathan Redmond ohitti helposti Norwich-toppari Ben Godfreyn ja sijoitti pallon alakulmaan.

Teemu Pukki pelasi ottelussa vajaat 80 minuuttia. Norwich-hyökkääjä pääsi kahdesti hyvän oloiselle vetopaikalle toisella puoliajalla, mutta puolalaistoppari Jan Bednarek blokkasi molemmat yritykset.

Norwich on Valioliigassa sarjajumbona 21 pisteellä. Ero säilyjän paikalle on kuusi pistettä, kun edessä olevilla joukkueilla on ottelu vähemmän pelattuna.