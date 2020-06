Tekikö pitkä pelitauko hyvää Teemu Pukille? Norwichilaistoimittaja uskoo maalitykin löytäneen taas maagisen kosketuksensa

Norwichin säilymistoiveet lepäävät pitkälti suomalaishyökkääjän maalien varassa.

Norwich palaa koronatauon jälkeen kehiin, kun se kohtaa perjantai-iltana Southamptonin. Katseet kääntyvät Teemu Pukkiin, jonka maaleja joukkue kaipaa säilyäkseen.

Norwich Evening Newsin kolumnisti Melissa Rudd uskoo, että pakkolepo on tehnyt hyvää talven edessä tehonsa kadottaneelle Pukille.

– Pukin maalintekokyky ja Norwichin tehokkuus korreloivat selvästi, Rudd kirjoittaa kolumnissaan.

Pukki teki 11 valioliigamaalistaan kuusi kauden kymmenestä ensimmäisessä ottelussa. Maalis-joulukuussa Norwich pelasi 10 peliä, joissa Pukki osui vain kolmesti.

Tämän vuoden puolella Norwich ehti pelata yhdeksän valioliigaottelua, joissa Pukki heilutti vain kahdesti verkkoa – nekin rangaistuspotkuista. Yhden ottelun hyökkääjä oli tosin sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Apuja ei ole ollut, sillä Norwich on tehnyt koko kaudella vain 25 maalia. Kun Pukki on syöttänyt kolme, hän on ollut mukana liki puolessa joukkueen osumista.

Kuorma on ollut raskas, sillä Pukki on kerännyt Norwichista eniten (2485) peliminuutteja. Toiseksi eniten on pelannut oikea pakki Max Aarons, 55 minuuttia vähemmän. Kulutusta ovat lisänneet iso rooli Huuhkajien EM-karsinnoissa ja joulun alla tullut varvasvamma.

– Onko hän tuhlannut maalipaikkoja enemmän kuin olisimme odottaneet? Kyllä. Mutta hän on myös uurastanut toisinaan hyvin vähäisellä avulla. Näistä syistä hän on alkanut näyttää kuin sen pelaajan varjolta, joka rikkoi puolustuksia alkukaudella, Rudd kirjoittaa.

– Tämä odottamaton kolmekuukautinen tauko on voinutkin hyödyttää Norwichia. Joukkue tarvitsee tähtihyökkääjänsä vapautuneena, jotta heillä on mitään mahdollisuuksia säilyä. Lepojakso saattoi nuorentaa Pukkia tavalla, jota hän tarvitsi löytääkseen uudelleen maagisen kosketuksensa.

Norwichin ja Southamptonin ottelu alkaa perjantaina kello 20 Suomen aikaa.