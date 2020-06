Teemu Pukin seuraa uhkaa putoaminen Valioliigasta – Huuhkajien valmentajalla on siinä tapauksessa yksi toive

Huuhkajien päävalmentaja toivoo, että Teemu Pukki vaihtaa seuraa, jos Norwich tippuu Valioliigasta.

Teemu Pukki palaa tositoimiin Englannin Valioliigassa juhannusperjantaina. Norwich kohtaa kello 20 alkavassa ottelussa Southamptonin. Ottelu on tärkeä Norwichin sarjassa säilymisen kannalta.

Ilta-Sanomat kysyi jalkapallovaikuttajilta Pukin ja Norwichin mahdollisuuksista Valioliigan loppukaudella.

Näin kysyttiin:

1. Säilyykö Norwich Valioliigassa?

2. Montako maalia Pukki vielä tekee?

3. Jatkaako Pukki ensi kaudella Norwichissa?

Markku Kanerva, Huuhkajien päävalmentaja

1) Toivon, että Norwich säilyisi, mutta luulen, että he valitettavasti putoavat. Sarjatilanne huomioiden sekä pelillisesti ja tuloksellisesti tarkasteltuna (kuudessa viimeisessä liigaottelussa neljä pistettä) ei ole viitteitä hurjasta loppuvedosta yhdeksässä viimeisessä ottelussa.

2) Uskon, että ”Teme” tekee vielä 3–4 maalia, jolloin 14–15 maalia debyyttikaudella Valioliigassa olisi häneltä tosi kova saldo. Etukäteen veikkasin, että hän tekisi yli kymmenen maalia, joten 11 maaliakin on jo hyvä suoritus huomioiden joukkueen taso ja sarjasijoitus.

3) Mikäli Norwich putoaa, luulen ja toivon, että hän löytää jonkin toisen valioliigaseuran. Tärkeää olisi myös maajoukkueemme kannalta, että uudessa seurassa hän saisi vastuuta, joukkueen pelitapa suosisi hänen vahvuuksiaan ja laadukas valmennus edesauttaisi hänen kehittymistään pelaajana. Mikäli Norwich säilyy, todennäköisesti ”Teme” jatkaisi siellä.

Marko Rajamäki, Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija

1) Näyttää tosi pahalta. Täytyy muistaa, että eroa on kuusi pistettä. Siitä tekee vielä haastavampaa se, että heidän täytyy ohittaa kolme joukkuetta. Olisi eri asia, jos täytyisi ottaa vain yksi kiinni. Vuori on tosi iso kiivettäväksi, mutta jalkapallo on siitä hienoa, että niin kauan kuin säilyminen on laskennallisesti mahdollista, jokainen joukkue roikkuu oljenkorressa kiinni.

2) On vaikea arvioida, missä vireessä kukin on, kun ei ole nähnyt kenenkään pelaavan. Ei ole matsia, mihin peilata, kun edellisestä on niin pitkä aika. Pukilla taso ja laatu ovat niin korkealla, että hän pystyy painaa maaleja Valioliigassa. Toivottavasti Pukki ylittää 15 maalia.

3) Ehdottomasti vaikea kysymys. Pukki agenttinsa ja perheensä kanssa varmasti miettii, miten hienossa asemassa hän on Norwichissa, ja miten hyvä seura se on hänelle ollut. Vaihtaminen on aina riski, koska toinen seura ja toisenlainen valmennus eivät välttämättä sovi pelaajalle. Toisaalta Pukki on näyttänyt, että hän pystyy pelaamaan Valioliigassa.

Michael Bailey, The Athleticin toimittaja Norwichissa

1) Heillä on nyt isompi mahdollisuus säilyä kuin aiemmin. Heidän piti voittaa Southampton aiemmin tällä kaudella ja heidän pitää voittaa perjantaina. Tauon aikana kaikki on voinut mennä uusiksi – kunto, mentaliteetti, voima ja käsitys tilanteesta. Jos Norwich voittaa Southamptonin, sillä voisi olla kauaskantoisia vaikutuksia loppukauteen. Totta kai, heidän tilanteensa on yhä paha ja se vaatii merkittävää ponnistelua.

2) Pukki aloitti kauden niin hyvin, että se ei voinut kestää ikuisesti. En epäile, etteikö varvasvamma todella häirinnyt hänen pelaamistaan ennen joulua. Jos hän palaa takaisin samalla tavalla kuin aloitti kauden, ei ole syytä, miksi hän ei voisi tehdä viisi maalia yhdeksässä viimeisessä ottelussa ja pitää Norwich ylhäällä. Pukki tarvitsee silti tulitukea myös muilta pelaajilta maalintekoon – sitä on kaivattu syyskuusta asti.

3) Uskon, että hän jää Norwichiin, varsinkin jos kausi päättyy hyvin. On varmasti tahoja, jotka haluaisivat hankkia hänet, mutta Pukki tekisi Norwichille maaleja Championshipissä. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon hän haluaa haastaa itseään muualla. Lopulta päätöksessä ei ole ehkä täysin kyse vain jalkapallosta. Tiedän, että tippuminen vaikuttaisi asenteeseen Norwichia kohtaan, mutta seuran täytyy elää asian kanssa.

Tinja-Riikka Korpela, Evertonin ja Helmarien maalivahti

1) Aina pitää uskoa. ”Teme” heittää pari häkkiä viimeisissä peleissä. Tai no, ei taida pari riittää, mutta tekee sen verran, että säilyvät sarjassa.

2) 11 maalia on jo kova lukema noin kovassa sarjassa. Sanon, että tekee vielä kolme maalia lisää, niin tulee yhteensä 14. Se olisi jo todella kova lukema.

3) Jos käy huonosti ja Norwich tippuu, niin sitten en usko jäämiseen ja toivoisinkin ehkä, että hän vaihtaisi maisemaa. Pukin paikka on Valioliigassa, hän on sen osoittanut ehdottomasti. Jos he säilyvät, niin tilanne on erilainen.

Teemu Tainio, FC Hakan päävalmentaja

1) Pahaa pelkään, että Norwich joutuu hakea vauhtia Championshipistä. Kuusi pistettä on aika paljon kurottavaksi kiinni.

2) ”Teme” rikkoo 15 maalin rajan tällä kaudella! Jo nyt tehdyt 11 maalia ovat minusta todella hieno saavutus.

3) Luulen, että jos Norwich tippuu, niin ottajia on Valioliigasta. Jos taas säilyvät, ura jatkuu luultavasti Norwichissa.