Jättikauppa varmistui! Saksan maajoukkuetähti Werner siirtyy Chelseaan

Werner pelaa Bundesliigan kauden loppuun RB Leipzigissa.

Saksan maajoukkuejalkapalloilija Timo Werner avasi huippupelaajien kesän siirtomarkkinat. Torstaina varmistui, että hyökkääjä Wernerin palkan maksaa jatkossa on Valioliigan lontoolaiseura Chelsea.

– Werner on lyönyt lukkoon sopimuksensa yksityiskohdat. Hän pelaa Bundesliigan kauden loppuun RB Leipzigissa, Chelsea kertoi tiedotteessa.

Werner, 24, vaihtaa Brittein saarille heinäkuussa.

Werner on ollut Bundesliigassa tehokas, sillä hän on tehnyt 32 ottelussa 26 maalia tällä kaudella. Leipzig on sarjassa kolmantena, kun pelaamatta on kaksi kierrosta.

Wernerin Chelsea-siirtoa ennakoitiin jo hyvä tovi. Saksan maajoukkueen ja Chelsean entinen runkopelaaja Michael Ballack piti valintaa hyvänä.

– Luulen, että Chelsean kohdalla hän päätti seurasta, jossa hänellä on paremmat mahdollisuudet päästä pelaamaan, mikä on hänelle erittäin tärkeää, Ballack sanoi toissa viikolla Sky Sportsin lainaamalle Sky Germanylle.