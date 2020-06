Kommentti: Mestari möyhensi oppipojan ja teknologia kuumensi tunteita – Valioliigan paluupäivän suurin häviäjä oli Arsenal

Valioliiga jatkui 100 päivän tauon jälkeen hyvin erilaisesta maailmasta, mihin se maaliskuussa jäi, kirjoittaa toimittaja Lari Seppinen.

Kun Leicester murjoi 9. maaliskuuta Aston Villan 4–0, kukaan tuskin osasi odottaa, että edessä olisi 100 pitkää päivää ilman jalkapalloa brittikentillä.

Valioliiga palasi keskiviikkona varsin erilaiseen maailmaan, kun Aston Villa ja Sheffield United sekä Arsenal ja Manchester City kohtasivat. Valmentajien ja pelaajien huudot kaikuivat tyhjillä lehtereillä.

Koronaviruksen lisäksi maailmaa oli ravisuttanut rasismia vastustava Black Lives Matter -protestiaalto.

Valioliiga oli hyväksynyt joukkueiden näkyvän tuen rotusortoa vastaan. Pelaajien paitojen selissä lukivat nimien tilalla ”Black Lives Matter” ja ottelua edelsivät pelaajien, taustatiimien ja tuomareiden polvistumiset.

Ainutlaatuinen tilanne

Yksi asia oli pysynyt kuohuvassa maailmassa ennallaan.

Teknologia herätti parranpärinää heti ensimmäisessä ottelussa. Sheffield Unitedin sivuvapaapotku meni dramaattisesti verkon perukoille, kun Keinan Davis työnsi oman maalivahdin Örjan Nylandin epäonnekkaasti maalin sisään.

Maaliviivateknologia petti, eikä erotuomari paremman tiedon puutteessa hyväksynyt osumaa.

– Tämä on ensimmäinen maaliviivateknologian virhe, jonka olemme nähneet sitten 2013, jolloin se otettiin käyttöön, televisiojätti Sky Sports twiittasi.

Tietokonejärjestelmä Hawk-Eye julkaisi jälkeenpäin lausuman, jonka mukaan teknologia ei tunnistanut pallon olleen yli viivan, koska ympärillä oli niin paljon pelaajia ja maalitolppa. Kerta oli ensimmäinen yli 9000 ottelusta.

Peli päättyi maalittomana, joten putoajan paikalla kärvistelevä Villa voi olla tyytyväinen ainutlaatuiseen mokaan. Esitys kentällä oli myös sen verran lupaava, että Villaa voi pitää sarjatilanteeseen nähden keskiviikon onnistujana.

Mestari möyhensi oppipojan

Keskiviikkoillan kohokohta oli Manchester Cityn ja Arsenalin huippuottelu.

Suurin mielenkiinto kohdistui penkkien päihin. Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta kohtasi ensi kertaa oppi-isänsä Pep Guardiolan. Ensimmäisen päävalmentajapestinsä joulukuun lopulla saanut Arteta työskenteli vuodet 2016-2019 Guardiolan apuvalmentajana Cityssä.

Artetalla on vielä pitkä matka Guardiolan tasolle. City jauhoi rutiinisuorituksella 3-0-voiton heikosta Arsenalista. Vain Bernd Lenon loisto-otteet maalilla estivät rumemmat lukemat.

Artetalla on valtavasti töitä, jotta Arsenal voi nousta takaisin kärkipäähän. Syöttötyöskentelyssä ja pallonhallinnassa on näkynyt oppeja, joita Arteta on imenyt Guardiolalta.

Materiaali kaipaa kuitenkin rajua ravistelua etenkin puolustuspäässä. David Luizin huolimaton pelaaminen tarjosi avausmaalin Citylle. Brasilialaistoppari lensi suoralla punaisella ulos toisen puoliajan alussa ja tarjosi Citylle pelin ratkaisseen rangaistuspotkun.

Arsenal oli päivän suurin häviäjä.

Kun Pablo Mari ja Granit Xhaka, joukkueen puolustuksellisesti laadukkaimmat pelaajat, loukkaantuivat, Pohjois-Lontoon punaisille ei voi luvata kovin hohdokasta loppukautta.

Artetalla lienee katse jo tulevaisuudessa. Hyökkäyksessä operoivat nuoret omat pojat Joe Willock, Bukayo Saka, Eddie Nketiah ja Reiss Nelson.

Jos seurajohto antaa päävalmentajalle aidosti aikaa ajaa sisään omaa systeemiä ja kehittää lupaavaa nuorisokaartia, tunnelin päässä voi näkyä lähivuosina pitkästä aikaa valoa.