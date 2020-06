Teemu Pukki palloili koronatauon aikana takapihalla koiransa kanssa – ”Ainoa kosketukseni palloon”

Erinomainen kauden alku Valioliigassa yllätti kotkalaishyökkääjän itsensäkin.

Teemu Pukki ja Norwich palaavat tositoimiin yli kolmen kuukauden tauon jälkeen, kun perjantaina vastassa on kotikentällä Southampton.

Pukki antoi hiljattain haastattelun Norwichin asioista uutisoivalle PinkUn-sivustolle. Maalitykki kertoi pallotelleensa eristäytymisen aikana lähinnä koiransa kanssa takapihalla.

– Ainoa kosketukseni palloon, jonka olen ottanut tauon aikana, oli takapihalla pelatessani koiran kanssa. Haluan nähdä, mitä tauko on tehnyt pallokosketukselleni, Pukki sanoi toukokuun viimeinen päivä julkaistussa haastattelussa.

Norwichin tilanne sarjan hännillä on tukala. Joukkueella on matkaa kuusi pistettä säilyjän paikalle, kun jäljellä on enää yhdeksän kierrosta.

Maajoukkuekärki olisi normaalioloissa nyt mukana historiallisissa EM-kisoissa Suomen paidassa. Sen sijaan hän on saanut levätä ja valmistautua Norwichin pelastusoperaatioon.

– Tauko oli mahdollisesti hyväksi minulle. Minulla oli pitkä jakso paljon pelejä, ja tavallaan tarvitsin taukoa. Olen todella onnellinen palatessani harjoituksiin pallon kanssa, Pukki kommentoi.

Pukin debyyttikausi Valioliigassa alkoi myrskyn lailla. Hän teki kuusi maalia viidessä ensimmäisessä ottelussa. Sittemmin tahti hyytyi, ja Pukin saldo ennen kauden keskeytymistä jäi 11 osumaan.

Haastattelussa Pukki muisteli erityistä kauden alkua.

– Se oli hullua. En uskonut, että se voisi mennä niin hyvin. Se antoi itseluottamusta, että voisin onnistua tällä tasolla ja se auttoi paljon. Ne olivat hyviä aikoja minulle, mutta siitä eteenpäin on ollut vaikeita aikoja. Siinä minun täytyy parantaa. Minun täytyy pitää oma tasoni ylhäällä ja olla terävämpi, Pukki pohti itsekriittisesti.