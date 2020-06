Englannin Valioliiga jatkuu! Tässä 5 suurta puheenaihetta: Liverpoolin paineet, maalikuninkuus, putoamistaistelu...

Englannin Valioliiga jatkuu keskiviikkona. Ilta-Sanomat listasi loppukauden suurimmat puheenaiheet.

1. Liverpoolin mestaruusjuhlat

Ylivoimainen Liverpool on sinettiä vaille mestari. Viimeistään kaksi voittoa varmistavat kruunun. Jos Manchester City häviää keskiviikkona Arsenalille, mestaruus voi ratketa jo sunnuntaina paikallisvihollisen Evertonin vieraana Goodison Parkilla.

Juhlivatko Mohamed Salah, Jordan Henderson ja muut Liverpoolin tähdet vihdoin Valioliigan mestaruutta?

Merseysiden derby on herättänyt huolta koronaviruksen runtelemassa Englannissa. Mestaruuden varmistaminen 30 vuoden odotuksen jälkeen, vieläpä paikallisvihollisen kotiluolassa, olisi temppu, mikä väistämättä sekoittaisi intohimoisen futiskaupungin. Goodison Parkin ja Anfieldin välillä etäisyyttä on vain vajaa puolitoista kilometriä.

Merseysiden poliisi on aiemmin sanonut, että he eivät vastusta pelin pelaamista Goodisonilla. Liverpoolin pormestari Joe Anderson ilmoitti aiemmin huolensa fanien mahdollisesta kerääntymisestä juhlimaan, mutta on sittemmin muuttanut mielipiteensä.

Liverpool on tuonut pyttyjä kaupunkiin saksalaismanageri Jurgen Kloppin mestaroimana.

Jos mestaruus ei ratkea Evertonin vieraana, seuraava mahdollisuus on heti keskiviikkona 24. kesäkuuta kotiottelussa Crystal Palacea vastaan.

2. Yllättäjät kärkikahinoissa

Leicester on sarjassa kolmantena. Wolverhampton ja Sheffield United ovat vain viiden pisteen päässä neljäntenä olevasta Chelseasta. Valioliiga on tarjonnut tällä kaudella monia piristäviä yllätyksiä. Leicester ja Wolverhampton arvioitiin ennen kauden alkua kärkikuusikon potentiaalisiksi haastajiksi, mutta neljän joukkoon joukkueita ei sijoitettu edes idealistisimpien kannattajien unelmissa.

Sarjanousija Sheffield United oli suosikki varmaksi putoajaksi ja sarjajumboksi. Paperilla nimetön ryhmä on näyttänyt keskisormea ennakko-odotuksille ja on jatkanut tuloksen tekemistä läpi kauden. Sheffieldin perinneseura on näyttänyt joukkuepelin ja tiiviin puolustamisen voiman: United on tehnyt vain 30 maalia, mutta on päästänyt niitä toiseksi vähiten Liverpoolin jälkeen.

Sheffield United nojaa 23-vuotiaan maalivahdin Dean Henderssonin taitoihin.

Manchester Unitedista lainalla oleva Dean Henderson on noussut heittämällä sarjan parhaiden maalivahtien kastiin Sheffieldissä. David de Gea saa olla huolissaan asemastaan tulevaisuudessa, jos 23-vuotias englantilaiskassari jatkaa huimia otteitaan.

3. Isojen alisuorittaminen

Kolikolla on aina kaksi puolta. Arsenalin, Chelsean, Manchester Unitedin ja Tottenhamin kompuroinnit ovat avanneet oven yllättäjille. Etenkin Pohjois-Lontoon jätit Arsenal ja Tottenham ovat olleet sekaisin koko kauden, ja päävalmentajatkin ovat vaihtuneet.

Arsenalin kausi on mennyt päin prinkkalaa. Vaihtoa tekemässä Mesut Özil (vas.) ja Emile Smith Rowe.

Neljäs sija ja Mestarien liigan paikka ovat irtoamassa alehintaan. Chelsea on neljäntenä vain 48 pisteellä. Kaudella 2015–16 Manchester City sijoittui neljänneksi vain 66 pisteellä, mutta tämäkään matala raja tuskin ylittyy, kun jäljellä on enää yhdeksän ottelua.

4. Tiukka putoamistaistelu

Sarjan kellarikerroksessa on tiukat paikat. Ainakin kuusi joukkuetta taistelee vielä säilymisestään: Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham ja Brighton. Southampton ja Newcastle ovat repineet jo 7–8 pistettä eroa putoamisviivaan, joten pari voittoa turvannee sarjapaikat.

Tukalin tilanne on Norwichilla, jolla eroa säilymiseen on jo kuusi pistettä. Isoin katastrofi putoaminen olisi West Hamille, jonka pitäisi resurssiensa ja viime vuosien investointiensa puolesta kamppailla paikasta europeleissä. Myös Aston Villa on kokoluokaltaan kärkikymmenikköä, mutta ikuinen alisuorittaminen on jatkunut.

Teemu Pukin edustaman Norwichin ero sarjapaikkaan on venähtänyt jo kuudeksi pisteeksi.

Bournemouthin hieno tarina alasarjojen syövereistä ja konkurssin partaalta kirkkaisiin valoihin uhkaa päättyä. Se tietäisi haastavia aikoja merenrantakaupunkiin. Seuran viimeisin talousraportti paljasti, että liki 90 prosenttia nykyisistä tuloista on sidoksissa pelaamiseen Valioliigassa.

5. Maalikuninkaaksi tunkua

Jamie Vardy johtaa maalipörssiä 19 häkillä. Hiljattain 33 vuotta täyttänyt Leicesterin englantilaiskärki ei ole menettänyt tuulennopeaa vauhtiaan iän myötä. Alkuvuonna maalitahti kuitenkin hyytyi, ja sarjan supertähdet antavat takapainetta.

Arsenalin Pierre-Emerick Aubameyang on vain kahden maalin päässä. Manchester Cityn Sergio Agüero ja Liverpoolin Mohamed Salah ovat kolme ja Southamptonin Danny Ings on neljä häkkiä perässä.

Leicesterin nopea maalitykki Jamie Vardy johtaa maalipörssiä 19 osumalla.

Kärkinimien lukemat tuskin nousevat kauden 2017–18 tasolle, jolloin Salah voitti kuninkuuden 32 maalilla ja Harry Kane oli hyvänä kakkosena 30 maalilla. Hurjastelu rauhoittui jo viime kaudella, jolloin Aubameyang, Salah ja Sadio Mane jakoivat maalikuninkuuden vain 22 maalilla.