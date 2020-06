Jalkapallotähti puhui ja Boris Johnson kuunteli: pienituloisten perheiden lapsille kouluruokaa kesälläkin

Jalkapallotähti Marcus Rashford sai pääministeri Boris Johnsonin suunnalta toivomansa viestin.

Manchester Unitedin hyökkääjä Marcus Rashford, 22, on vedonnut viime päivinä voimakkaasti sen puolesta, että pienituloisten perheiden lapset saisivat ilmaisen kouluruoan myös kesälomillaan.

Rashford julkaisi avoimen kirjeensä parlamentin edustajille Instagram-tilillään tiistaina. Yli 380 000 tykkäystä keränneen viestin kommenttikentässä tukensa Rashfordin asialle antoivat myös monet maailmankuulut jalkapalloilijat.

Vetoomusta kehaisivat muun muassa hollantilaislegenda Patrick Kluivert ja Chelsean hyökkääjä Tammy Abraham.

Kampanja näytti vetävän vesiperän, kunnes Britannian pääministerin Boris Johnsonin tiedottaja ilmoitti tiistaina, että koululaisten ruokakuponkeja myönnetään tänä kesänä. Ruokailuun on oikeutettu lähes 1,3 miljoonaa koululaista.

Rashford on ollut näkyvästi mukana myös hyväntekeväisyyskampanjassa, jonka avulla on kerätty noin 20 miljoonaa puntaa eli yli 22 miljoonaa euroa ruoka-apuun.

Rashford on noussut yhdeksi jalkapallon Englannin Valioliigan kirkkaimmista hyökkääjätähdistä. Yksinhuoltajaäidin kasvattama pelaaja on kertonut taloudellisesti rankasta lapsuudestaan Manchesterin lähiössä.

– Minulle on hyvin tärkeää auttaa heitä, joilla on vaikeaa, Rashford on sanonut.