Teemu Pukki on avainroolissa Norwichin säilymistaistossa – ”Mitä jos hän aloittaa uudelleen kuten syksyllä?”

Teemu Pukin Norwich on tukalassa tilanteessa, kun Valioliiga käynnistyy uudelleen keskiviikkona.

Suomen jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukki palaa tositoimiin tällä viikolla, kun Englannin Valioliiga polkaistaan taas käyntiin. Sarjajumbo Norwich tarvitsee kotkalaiselta maaleja voidakseen haaveilla sarjassa säilymisestä.

Arvostettu urheilumedia The Athletic nosti artikkelissaan Pukin niiden pelaajien joukkoon, joiden panoksella ”Kanarialinnut” voi vielä elätellä toiveita pääsarjaotteluista myös ensi kaudella.

Media spekuloi, mitä tapahtuu, jos Pukki aloittaa kauden uudelleen samalla tavalla kuin hän aloitti sen syksyllä. Hän iski uransa kolmessa ensimmäisessä Valioliigaottelussa viisi maalia, ja viiden ottelun jälkeen maaleja oli kasassa kuusi.

– Pukki teki ensimmäisessä viidessä ottelussaan yli tuplasti odotettua enemmän maaleja. Tietenkään se ei ollut kestävää, mutta ehkä siinä on tällaisen yhdeksän ottelun ”pudotuspelin” hienous, The Athletic pohtii.

Media huomioi myös, että Pukki tarvitsee apuja pelitovereiltaan. Jotta Norwich voisi tosissaan pelata sarjapaikastaan, Todd Cantwellin, Emiliano Buendían ja Ondrej Dudan kaltaisten pelaajien on pystyttävä paitsi ruokkimaan hyökkääjäänsä, myös tekemään itse maaleja. Pukki ja Cantwell ovat toistaiseksi joukkueen ainoat useammin kuin kerran osuneet pelaajat.

Norwichin suomalaistähti ehti ennen koronataukoa iskemään 11 liigamaalia. Vain viisi ottelua voittanut joukkue on sarjan viimeisellä sijalla. Matkaa säilymiseen oikeuttavaan 17. sijaan on kuusi pistettä ja otteluita on pelaamatta yhdeksän.