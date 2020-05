Helsinkiläinen Jere päätyi jättimedia CNN:n etusivulle – sitten alkoi viestitulva: ”Tälläkin hetkellä kännykkä tärisee korvassa”

Jere Virtasella on hallussaan yksi maailman suurimmista yksityisistä Manchester United -kokoelmista.

Yhdysvaltalainen mediajätti CNN teki laajan artikkelin helsinkiläisen Jere Virtasen perustamasta Manchester United -museosta.

Helsinkiläisen Jere Virtasen puhelin aloitti lähes tauottoman tärinän tiistai-iltapäivänä. Viestejä ja soittoja tuli pelkästään vajaan tunnin aikana monia tuhansia.

Syynä viestitulvaan oli yhdysvaltalaisessa jättimedia CNN:ssä tiistaina julkaistu laaja artikkeli Virtasesta ja hänen Helsinkiin perustamastaan Manchester United -museosta.

– Ensimmäisten 10 minuutin aikana sitä juttua ilmeisesti klikattiin niin paljon, että se päätyi CNN:n etusivulle. Ympäri maailmaa on tullut sekä tutuilta että tuntemattomilta viestejä, Virtanen naurahti IS:lle puhelimitse.

– Tälläkin hetkellä kännykkä tärisee korvassa!

Virtanen on Suomen ja maailmankin Manchester United -faneille jo tuttu mies. Hänellä on hallussaan yksi maailman suurimmista yksityisistä ManU-aiheisista kokoelmista.

Kasassa on vakuuttava 33 000 esineen kokoelma: pelipaitoja, otteluohjelmia, lippuja, huiveja, Old Traffordin alkuperäinen penkki... Esineiden ympärille hän on perustanut ManU-aiheisen Helsinki Red Room -museon.

Museon oli tarkoitus avautua yleisölle maaliskuussa, mutta koronaviruspandemia siirsi avajaiset tulevaisuuteen.

Jere Virtasen ManU-museo kiinnostaa maailmallakin.

CNN:n pitkässä artikkelissa käydään läpi muun muassa sitä, kuinka Virtasen ManU-fanius ja keräilyharrastus alkoivat, ja kerrotaan ManU-museon tarina. ”Tapaa Manchester United -fanaatikko, joka on avaamassa 33 000 esineen museon Suomeen” CNN on otsikoinut artikkelinsa.

Virtasen mukaan CNN:n toimittaja otti häneen yhteyttä jo ennen koronapandemiaa, ja haastattelu hoitui Skypen välityksellä. Alkuperäisenä ajatuksena oli julkaista juttu maaliskuisten avajaisten yhteydessä, mutta pandemia pisti suunnitelmat uusiksi.

Tiistaina juttu julkaistiin, vaikka avajaisista ei vielä olekaan tietoa.

Virtanen kertoo, että jutun julkaisua seuranneet viestit ovat olleet positiivisia.

– Itseäni ilahduttaa valtavasti, että maailmalta tulee erityisesti viestiä siitä, että on mahtavaa kun United ja Unitedin fanit pääsevät esille ja että saa positiivista ajateltavaa.

– Pääsääntöisesti ihmiset tuntuvat olevan iloisia, että jollakin on näin suuri intohimon kohde, Virtanen sanoo.

Virtanen on ollut Manchester Unitedin intohimoinen fani pikkupojasta lähtien. ManU-muistoesineitä hän on kerännyt yli 20 vuoden ajan.

– Eihän se, että jollain on keräilykamaa ole vielä hirveän suuri stoori, mutta kun siihen ruvetaan ynnäilemään sitä, miten nämä tavarat on kerätty ja mikä tarina koko homman taustalla on niin se alkaa muuttua mielenkiintoiseksi, Virtanen sanoo ja kertoo olevansa iloinen siitä, että CNN:n kaltainen mediajätti tarttui artikkelissaan museon lisäksi esimerkiksi hänen omaan taustaansa ja työuraansa.

– Armottoman nöyräksi vetää, nyt on aika ällikällä lyöty olo. Olen koko ikäni tavalla tai toisella tehnyt Unitediin liittyviä juttuja.

Hän on varma, että CNN:n artikkeli kasvattaa entisestään kiinnostusta museota kohtaan.

– En ole vielä ehtinyt purkaa kaikkia viestejä, mutta useammassa kymmenessä kyseltiin, että milloin on avajaiset ja mistä voi ostaa lippuja. Vau!

Jere Virtanen kuvattuna Helsinki Red Room -museossa viime marraskuussa.

Virtasella on hyvät suhteet Manchester Unitediin. Hänen mukaansa legendaarinen manchesterilaisseura on noteerannut Helsinkiin rakentuvan museon ja Virtasen tekemän työn faniyhteisön hyväksi ”todella hyvin”.

Seura on auttanut Virtasta myös tämän toisessa ManU-aiheisessa projektissa, Manchester United -podcastissa. Seura on tarjonnut suomenkieliseen Unelmien Teatteri -podcastiin haastateltavia.

– Olemme saaneet jo nyt vieraaksi pelaajia, henkilökuntaa ja stadionkuuluttajaa. Seura on ojentanut kättään isosti, Virtanen iloitsee.