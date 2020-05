Miljardöörin 800 miljoonan luksusjahti mykistää yksityiskohdillaan – varusteina ohjuspuolustusjärjestelmä ja sukellusvene

Chelsean venäläisomistajan Roman Abramovitshin jahti on valtava.

Jalkapalloseura Chelsean omistaja Roman Abramovitsh seilailee uskomattomalla luksusaluksella.

Chelsean venäläisomistaja Roman Abramovitsh omistaa jalkapallon suurseuran lisäksi yhden maailman suurimmista jahtialuksista.

Abramovitshin, 53, vuonna 2010 Saksasta tilaamassa jahdissa on aivan kaikki hienoudet.

Aluksesta löytyvät esimerkiksi kuntosali, spa-alue, elokuvateatteri, disco, kampaamo ja 16-metrinen uima-allas, joka muuttuu tarvittaessa vaikka tanssilattiaksi.

Paatilla on pituutta hurjat 163,37 metriä. Jahdin on kerrottu olevan hieman alle 800 miljoonan euron arvoinen.

Joidenkin arvioiden mukaan jahdin lopullinen hinta on noussut vieläkin korkeammalle, kun Abramovitsh on rakennuttanut alukseensa kalliita turva- ja luksusjärjestelmiä. Jahtia on ehostettu vuonna 2015.

The Eclipse -luksusjahti Floridassa Yhdysvalloissa.

The Eclipse -nimeä kantavaan alukseen on asennettu jopa oma anti-ballistinen ohjuspuolustusjärjestelmä kaiken varalta.

Lisäksi aluksesta löytyy kolmelle ihmiselle suunniteltu sukellusvene, jolla liikemies-miljardööri voi tarvittaessa paeta meren syvyyksiin. Aluksen ikkunalasit ovat tietenkin luodinkestäviä.

Jahtia on kuvattu vain ulkopuolelta. Tietojen mukaan siihen on asennettu jopa paparazzeilta suojaava laserjärjestelmä, jonka pitäisi häiritä kameroita.

Roman Abramovitsh kuvattuna Chelsean ottelussa.

9-kerroksisen aluksen korkeimmalla tasanteella on laskeutumispaikat kahdelle helikopterille.

Abramovitshin vieraat elävät hulppeissa olosuhteissa – raporttien mukaan jokainen laivan 24 hytistä on varusteltu muun muassa kotiteatterijärjestelmällä ja porealtaalla.

Aluksen miehistö on enimmillään jopa 100 henkilön vahvuinen.

Kuva vuodelta 2010, kun alus lähti ensimmäistä kertaa satamasta Saksan Hampurista. Alusta on remontoitu ja uusittu vuonna 2015.

Näin valtavan aluksen ylläpitäminen ei ole halpaa lystiä. Alusta tuoreessa jutussaan esittelevän The Sunin tietojen mukaan Abramovitsh maksaa vuosittaisia kuluja aluksestaan jopa 45 miljoonaa euroa.

The Eclipseä pidetään yleisesti maailman toiseksi suurimpana luksusjahtina Azzam-jahdin jälkeen. Sen omistaa tiettävästi sheikki Khalifa bin Zayed al-Nahyan, mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta.

The Eclipse.

Abramovitsh on omistanut Chelsean vuodesta 2003 lähtien. Hänen omaisuutensa arvoksi on arvioitu yli kymmenen miljardia euroa. Hän loi omaisuutensa perustan öljyllä ja kaasulla 1990-luvulla.