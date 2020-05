Wayne Rooney latasi kovaa tekstiä Alex Fergusoninkin ylistämästä ex-joukkuekaveristaan – ”Varoittava esimerkki”

Ravel Morrisonia pidettiin aikoinaan Manchester Unitedin lupaavimpana pelaajana.

– Näin Paul Pogban ja Jesse Lingardin murtautuvan Manchester Unitedin edustusjoukkueeseen, mutta Ravel oli heitä kilometrikaupalla parempi, kertoo Wayne Rooney The Sunday Timesin kolumnissaan, jossa hän käsittelee junioripelaajien karikoita matkalla jalkapallohuipulle.

Varoittavaksi esimerkiksi Rooney on valinnut Ravel Morrisonin, nykyisin 27-vuotiaan ManU-kasvatin. Unitedin entinen manageri, legendaarinen Sir Alex Ferguson kutsui aikanaan Morrisonia lupaavimmaksi pelaajaksi, jota oli valmentanut.

Morrison debytoi ManUn edustusjoukkueessa liigacupin ottelussa 17-vuotiaana vuonna 2010. Kahta vuotta ja yhteensä kolmea cup-ottelua myöhemmin hän siirtyi West Hamiin.

Ongelmapelaajan maineen Unitedissa saanut Morrison on sittemmin pomppinut seurasta ja maasta toiseen eikä ura ole lähtenyt odotettuun lentoon. Viime tammikuussa keskikenttämies siirtyi lainalle Middlesbroughiin Sheffield Unitedista.

– Muistan katsoneeni Morrisonia ja ajatelleeni, että hänellä oli kaikki edellytykset pelipaikalleen. Hän oli briljantti ja itsevarma. Hän vei pallon Nemanja Vidicin längeistä kolme kertaa minuutin aikana eräässä harjoitusottelussa, nykyisin Derby County FC:tä edustava Rooney muistelee.

– Mutta Morrisonilla oli ongelmia elämäntyylinsä ja ympäristönsä kanssa, mikä oli surullista hänen kannaltaan. Hän on todiste, että ammattilaisjalkapallossa on sääntöjä, joita jokaisen pelaajan on noudatettava.

Morrison kommentoi Rooneyn muistoja TalkSportille hieman allapäin.

– Rooneyn kommentit ovat tietenkin uskomattomia, mutta samalla sitä on hieman pahoillaan. Olisin voinut mennä vähän pidemmälle, minun olisi pitänyt tehdä niin ja toivottavasti voin yhä edetä urallani, Morrison sanoi.

– Tiesin, että minulla oli kykyjä, mutten tajunnut, mitä muut pelaajat ajattelivat minusta. Jos voisin mennä takaisinpäin elämässäni, muuttaisin monia asioita.