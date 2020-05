Urheilusarjoja ollaan käynnistämässä taas – psykologi väläyttää rajuja oireita pelaajille

Manchester Cityn Kevin De Bruyne tähyää pian jalkapallokentille, mutta soraääniäkin kuuluu.

– Uskoakseni palaamme harjoituksiin kahden viikon sisällä, sanoo Manchester Cityn keskikenttäpelaaja Kevin De Bruyne belgialaiselle Het Laatste Nieuwsille uutistoimisto Reutersin mukaan.

Belgialaistähti on yksi heistä, jotka tähyävät ripeää paluuta tositoimiin sen jälkeen kun koronaviruskriisi keskeytti jalkapallokauden Englannissa. Edellinen ottelu pelattiin maanantai-iltana 9. maaliskuuta, jolloin Leicester nuiji kotonaan Aston Villan.

– Taloudelliset seikat ovat elintärkeitä Valioliigalle, ja kauden pelaamatta jättäminen johtaisi vakaviin vaikeuksiin, De Bruyne toteaa lehdelle.

Seurojen on tarkoitus äänestää liigan jatkosta ensi perjantaina. Kaudesta on pelaamatta 92 ottelua. Britannian hallituksen määräämät nykyiset liikkumisrajoitukset ovat voimassa 7. toukokuuta saakka.

Seurat pitivät perjantaina lähes neljän tunnin videoneuvottelun, jossa ne keskustelivat vaihtoehdoista kauden loppuun saattamiseksi. Jatkokaavailuja vastustavat häntäpään kuusi seuraa, joita uhkaa putoaminen korkeimmalta sarjatasolta.

Daily Telegraphin mukaan Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Norwich ja jossain määrin myös Aston Villa vastustavat pelejä valikoiduilla puolueettomilla kentillä.

Koronavirus niittää Britanniassa synkkää viljaa. Sairastuneita on jo 187 000 ja tauti on vaatinut jo 28 500 ihmisen hengen. Terveydenhuollon kerrotaan ponnistelevan paikoin äärirajoilla.

Valioliigan paluusuunnitelmat koronaviruskriisin keskellä jakavat pelaajien mielipiteitä jyrkästi.

Kaikki eivät ole valmiit pelaamaan lajia, jossa läheiset kontaktit ovat väistämättömiä. Kulmapotkutilanteisssa nujutaan kylki kyljessä ja kentällä kamppaillaan naamat vastakkain.

De Bryunen argentiinalainen joukkuekaveri Sergio Agüero kertoi viime viikolla pelostaan, eikä hän oman arvionsa mukaan ole ajatuksineen yksin.

– Enemmistö pelaajista on peloissaan, koska heillä on perheet ja lapsia, hän sanoi brittilehti The Guardianille.

Myös monet muut ammattijalkapalloilijat näkevät paluuaikeiden muodostavan selvän riskin taudin leviämiselle. Pelistä ei myöskään tule oudossa tilanteessa luontevaa, kriitikot sanovat. De Bryune kertoo tunnistavansa ongelman.

– Kaikki testataan ennen kuin kausi käynnistyy, hän sanoo.

Belgialainen pitää selvänä, että ottelut pelataan tyhjille katsomoille.

Brittijalkapallo ei ole säästynyt koronavirukselta. Arsenalin espanjalainen päävalmentaja Mikel Arteta sairasti covid-19-taudin maaliskuussa, mutta on jo toipunut taudista.

Sairastuneisiin kuuluvat myös Chelsean laituri Callum Hudson-Odoi sekä seitsemän nimeämätöntä Leicesterin pelaajaa. Arteta ja Hudson-Odoi ovat molemmat toipuneet taudista.

The Guardianin haastattelema urheilupsykologi Matt Cunliffe Greenwichin yliopistosta varoittaa pelaajien joutuvan ennennäkemättömän tilanteen eteen, mikäli kausi jatkuu kesken kriisin.

Pelaajien on ylitettävä henkinen muuri ja tartunta voi pelottaa monia.

Hänen mukaansa aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että henkinen paine vaikuttaa urheilijaan miltei kokonaisvaltaisesti. Stressi heikentää palautumista fyysisestä rasituksesta ja vaikuttaa jopa vastustuskykyyn.

– Stressi voi vaikuttaa jopa päätöksentekoon ottelun aikana, vaikkapa siihen tekeekö harkitsemattoman taklauksen vai ei, Cunliffe toteaa lehdelle.