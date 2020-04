Pelaajayhdistys: Valioliigan palkkaleikkauksista olisi haittaa julkiselle terveydenhuollolle

Palkkojen leikkaaminen näkyisi maksettujen verojen määrässä.

Englannin ammattilaisjalkapalloilijoiden pelaajayhdistys PFA:n mukaan Valioliigaan ehdotetuista 30 prosentin palkkaleikkauksista olisi haittaa Britannian julkisesta terveydenhuollosta huolehtivalle NHS:lle. Palkkojen leikkaaminen näkyisi maksettujen verojen määrässä.

Pelaajayhdistyksen laskelmien mukaan 30 prosentin palkkaleikkaus tarkoittaisi 500 miljoonan punnan säästöä Valioliigan seuroille, mutta valtiolle 200 miljoonan menetystä saatavina verotuloina, joilla NHS:n toimintaa rahoitetaan.

Asiasta uutisoineen BBC:n mukaan Valioliiga lahjoittaisi 125 miljoonaa puntaa liigaorganisaatio EFL:lle ja kansallisille liigoille ja 20 miljoonaa NHS:lle. PFA on kehottanut Valioliigaa kasvattamaan NHS:lle lupaamaansa tukipottia.

– 20 miljoonaa puntaa on tervetullut, mutta uskomme, että se voisi olla paljon suurempi, tiedotteessa kerrottiin.

– EFL-raha on ennakko. Tärkeää on, että se tukee kassavirtaa heti, mutta jalkapallon on löydettävä tapa lisätä rahoitustaan EFL:lle ja muille seuroille pitkällä tähtäimellä. Monet seurat tarvitsevat rahoituksen lisäämistä vain selviytyäkseen.

Valioliiga pantiin muiden huippusarjojen tavoin tauolle maaliskuussa eikä sen jatkamisajankohdasta ole tietoa.