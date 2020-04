Brittijalkapallo saattaa jatkaa kautta ilman yleisöä, Uefa löysensi tv-rajoituksia

Englannin jalkapallojohtajat ovat ilmoittaneet, ettei kausi jatku ennen kuin pelaaminen on turvallista.

Englannin ja Skotlannin jalkapallosarjat saattavat jatkua keväällä ilman stadionilla olevaa yleisöä. Euroopan jalkapalloliitto Uefa poisti tv-lähetyksiin vaikuttaneen rajoituksen, jonka mukaan kaikkia kello 15 alkavia otteluja ei saisi näyttää suorina televisiossa.

Kello 15 on ollut perinteinen jalkapallo-ottelujen alkamisaika Britanniassa. Suorien ottelulähetysten rajoittamisella on haluttu turvata yleisön saapuminen stadioneille. Uefan säännön takia Valioliigan ottelujen alkamisaikoja on hajautettu pitkin päivää, mutta kello 15 – eli kello 17 Suomen aikaa – on yhä suosituin peliaika.

Uefa purki tv-rajoituksen kauden loppuun asti.

Englannin ja Skotlannin jalkapallosarjat ovat olleet keskeytettyinä jo kolmisen viikkoa. Perjantaina Englannin jalkapallojohtajat ilmoittivat, ettei kausi jatku ennen kuin pelaaminen on turvallista.

Uefa patistaa kansallisia sarjoja pelaamaan kaudet loppuun, vaikka ottelut jatkuisivatkin pitkälle kesään.