Teemu Pukin seurakaveri mokasi – tarkkasilmäisimmät huomasivat, mitä toppari oli katsonut netistä: ”On näköjään nauttinut karanteenista”

Norwichin toppari Timm Klose paljasti liikaa.

Koronaviruspandemia pakottaa myös maailman huippujalkapalloilijat kehittämään itselleen puuhaa siksi aikaa, kun sarjat on keskeytetty. Teemu Pukin seurakaveri, sveitsiläinen Timm Klose vaikuttaa löytäneen viihdykettä kotikaranteeniin.

Norwichin toppari vilautti Instagramissa seuraajilleen, mitä sarjaa hän seuraa tällä hetkellä Netflixistä. Valioliigan keltapaitojen edesottamuksia tarkkaileva Canary Cast -podcast huomasi kuitenkin Klosen paljastaneen kenties enemmän kuin halusi.

– Timm Klose on näköjään nauttinut karanteenista, kuvan yhteydessä kirjoitettiin.

Keskuspuolustajalla oli tietokoneen selaimen välilehdellä auki myös yksi maailman tunnetuimmista aikuisviihdesivustoista. Klose julkaisi kuvan aprillipäivänä, joten ehkäpä kyseessä on pila.

Sveitsiläinen ei kuitenkaan ole paljastanut jekuttaneensa.

Klose siirtyi kanarialintuihin vuonna 2016, mutta on pelannut tällä kaudella vain yhdessä ottelussa vakavasta polvivammasta johtuen. Norwich pitää Valioliigan perää, joskin kauden 2019–20 loppuun pelaamisesta ei vielä ole selvyyttä.

Klose on muiden Norwichin pelaajien kanssa suostunut lahjoittamaan osan palkastaan niille, joihin koronavirus on pahimmin vaikuttanut. Myös seuran omistajat ja johtajat ovat osallistuneet keräykseen, jossa on kasassa noin 230 000 euroa.

Ensisijaisesti summaa käytetään ruoan ja hygienatuotteiden ostamiseen Norwichin ja Norfolkin alueen vähäosaisille.

Toisaalta seura on joutunut lomauttamaan työntekijöitään, mutta Norwich kertoo, ettei työntekijöiden palkkojen pitäisi laskea lomautusten aikana.