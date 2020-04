Valioliigaseuran manageri leikkasi palkkaansa vapaaehtoisesti koronaviruskriisissä – viettää sarjataukoa soittamalla pianolla A-han kappaleita

Bournemouthin Eddie Howe on ainakin vielä huomattavasti parempi valmentajana kuin pianonsoittajana.

Bournemouthin Eddie Howe on ensimmäinen Englannin valioliigaseuran manageri, joka vapaaehtoisesti leikkaa palkkaansa koronaviruskriisin takia, kertoo BBC. Seura on lomauttanut useita työntekijöitään. Myös seurajohto osallistuu palkkatalkoisiin.

– Tällaisiin tilanteisiin ei ole käsikirjoitusta. Ei taktiikkaa tai erikoistilanteita voittoreseptinä, mutta johtokunta tutkii tapoja turvata seuran ja sen työntekijöiden tulevaisuus, seura tiedotti.

Monesti melko reippaita arvioita esittävä Daily Mail väitti, että Howen vuosipalkka olisi noin neljä miljoonaa puntaa (noin 4,5 miljoonaa euroa).

Normaalisti pitkiä työpäiviä painava Howe on tällä hetkellä monien muiden tavoin uudessa tilanteessa. Koronaviruspandemian takia liikkumista rajoitetaan, ja nyt kolmen lapseen perheenisää nähdään kotona normaalia enemmän.

Kotitalossa soi A-han musiikki ja pihalla kiljutaan innosta, kun perhe on koolla ajan kanssa.

Bournemouthin manageri Eddie Howe tarjoutui leikkaamaan palkkaansa.

Howe on viettänyt aikaa perheensä parissa kotioloissa esimerkiksi potkimalla palloa pihallaan poikiensa kanssa.

– Kaksi pojistani on kouluikäisiä, ja pelaaminen heidän kanssaan puutarhassa on suurenmoista. Yritän olla valmentamatta heitä liikaa. Toinen heistä on viisi, toinen kahdeksan. Jos ojennan heitä liikaa, he menettävät kiinnostuksensa, Howe sanoi BBC:lle.

Pallo löytää maaliin helpommin kuin sävel korvaan. Howe nimittäin on opetellut myös pianonsoittoa, mutta hän ei edes yritä väittää olevansa suuri musiikkimestari.

– Painolla on käyttöä. Yritän opettaa pojilleni jotakin, josta minulla ei ole hajuakaan. Itse pidän 80-luvun musiikista. Pyydän aina vaimoani kertomaan soittamani sävelmän. Hän ei tunnista koskaan, 42-vuotias Howe kertoi.

”Suuri A-han fani”

Howen musiikkisuosikki tulee Norjasta.

– Olen todella suuri A-han fani. Minulta löytyvät nuotit viiteen tai kuuteen heidän albumiinsa, mutta en vaan ole vielä riittävän taitava soittamaan sen musiikkia, Howe kertoi.

Norjalaisyhtye A-ha oli todella suosittu varsinkin 1980-luvulla. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat mm. Take On Me, The Sun Always Shines On TV ja James Bond -elokuvan The Living Daylights (1987, suom. Vaaran myöhykkeellä) nimikkokappale.

A-han laulaja Morten Harket kuvattuna Helsingissä keväällä 2000.

Yhtye ilmoitti lopettavansa 2010, mutta se palasi myöhemmin takaisin musiikin pariin.

A-han laulaja Morten Harket tykkäsi lapsena Stoke Citystä pikkuveljensä innoittamana, mutta ei tiettävästi seuraa enää jalkapalloa.

Eddie Howe sen sijaan ei pääse irti jalkapallosta vaikka mikä olisi. Nyt Valioliigan ollessa koronaviruskriisin takia pakkotauolla Howe on organisoinut pelaajilleen harjoitteita etänä.

”Ainoa reilu vaihtoehto”

Kausi jatkuu kun jatkuu – jos jatkuu. Valioliigassa ei ole pelattu otteluakaan sitten maaliskuun 9. päivän.

Howella on asiasta selkeä mielipide.

– Ainoa reilu vaihtoehto on pelata kausi loppuun. Kaikissa muissa vaihtoehdoissa on aina jotakin epäreilua jollekin. Kausi pitää viedä loppuun kuitenkin kaikkien terveys huomioiden. Emme voi pelata jalkapalloa, jossa sillä vaarannetaan jonkun terveys, Howe sanoi BBC:lle.

Eddie Howen mielestä kuluva kausi täytyy pelata loppuun, kun tilanne sen sallii.

Bournemouth oli sarjassa keskeytyshetkellä sijalla 18 eli ensimmäinen joukkue putoamisviivan alapuolella. Sillä on jäljellä vielä yhdeksän ottelua, jos kausi pystytään pelaamaan loppuun.

Legenda

Howe on syystäkin legendan maineessa eteläenglantilaisessa rannikkokaupungissa.

Hän aloitti Bournemouthin managerina tammikuussa 2009 ja onnistui pelastamaan seuran varmalta näyttäneeltä putoamiselta liigasta maan viidennelle sarjatasolle.

Hän käväisi myöhemmin yhden kauden Burnleyssä mutta palasi Bournemouthiin, jonka nosti lopulta Ykkösliigasta (kolmas sarjataso) aina Valioliigaan asti.

Eddie Howe taputti pelaajilleen helmikuisessa ottelussa, mutta tuskin A-han musiikin tahtiin.

Bournemouth pelaa nyt Howen johdolla viidettä peräkkäistä kauttaan Valioliigassa. Joukkue on sijoittunut liigassa parhaimmillaan yhdeksänneksi (2016–2017).

Howe on vitsaillut Valioliigan tarjoavan motivaatiota myös hänen pianotunneilleen.

– En halua pianonsoiton opettajani kertovan minulle, että joukkueeni ei pelannut hyvin, Howe sanoi Guardianin haastattelussa viime marraskuussa.