Teemu Pukin seura Norwich lomauttaa työntekijöitään

Teemu Pukin edustama Norwich on momien muiden Valioliiga-seurojen tavoin talousahdingon edessä koronaviruspandemian takia.

Englantilaisseuran mukaan työntekijöiden palkkojen ei pitäisi laskea lomautusten aikana.

Suomalaisjalkapalloilija Teemu Pukin edustama Norwich lomauttaa sellaisia seuratyöntekijöitään, joilla ei ole tällä hetkellä töitä koronaviruspandemian takia.

Britannian hallitus on päättänyt, että lomautetut henkilöt voivat saada 80 prosenttia normaalista palkastaan valtiolta. Enimmäissuma on 2 500 puntaa henkilöä kohti kuukaudessa. Norwichin on määrä maksaa jäljelle jäävä osa työntekijöilleen.

Seura kertoo lomauttavansa tarvittaessa myös osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitään.

Englannin Valioliiga on keskeytyksissä koronaviruspandemian takia. Norwich majailee sarjataulukon jumbona. Seura kertoi lomautuksista tiistaina kotisivuillaan.