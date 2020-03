Liverpoolille Valioliigan mestaruus kabinettipäätöksellä? Manchester Citystä tukea: ”Se olisi ok, totta kai”

Voisiko Liverpool napata mestaruuden jo nyt?

Jalkapallon Englannin Valioliiga puntaroi koronaviruksen takia keskeytynyttä sarjakautta ja sen mahdollista jatkoa ensi perjantaina.

Päätös kiinnostaa ennen muuta 30 vuoden tauon jälkeen liigamestaruutta hamuavaa Liverpoolia.

Liverpool johtaa Valioliigaa 25 pisteellä ennen toisena olevaa Manchester Cityä. Liverpoolilla on yhdeksän peliä jäljellä, joista se tarvitsee mestaruuden varmistamiseen vain kaksi voittoa.

Liverpoolin karkumatka on selvä ja ykkössija ansaittu, mutta koronaviruksen vuoksi Valioliiga on ollut jäissä maaliskuun puolivälistä. Valioliigan toive on, että sarjakausi pelattaisiin loppuun.

Cityn saksalainen keskikenttäpelaaja Ilkay Gündogan myöntäisi mestaruuden Liverpoolille jo nyt.

– Minulle se olisi ok. Totta kai, Gündogan kertoi ZDF-kanavalle.