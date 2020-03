Korona vei pelit, Mikko Innanen selosti uudelleen klassikon ja syttyi: ”Olin ihan pähkinöinä”

Viasat esittää viikonloppuna viisi Valioliigan legendaarista peliä uudelleen selostettuina.

– Patrick Vieira. Pystyyn. Thierry Henry tulee ja niin tulee myös Fabien Barthez. Barthez epäonnistuu toistamiseen lyhyen ajan sisään! Ei ole todellista, Mikko Innanen selostaa Viasatin esittämässä jalkapallon Valioliiga-ottelussa.

Televisiokuvassa Arsenalin ranskalainen tähtihyökkääjä Thierry Henry tuulettaa vetämällä pelipaitansa päänsä yli sateisella Highburylla.

Paidan alla on t-paita, jossa lukee ”For the West Indies”. Manchester Unitedin maalivahti Fabien Barthez on rähmännyt pallon maanmiehelleen, joka on sijoittanut pallon tyhjään maaliin.

ManUn manageri Sir Alex Ferguson jauhaa purkkaa, pudistelee päätään ja katsoo lasittuneesti kentälle. On marraskuun 25. päivä vuonna 2001. Arsenal etenee 3–1-voittoon ja seuraavana keväänä Valioliigan mestariksi. United jää sarjakolmoseksi.

Arsenalin ranskalaistähdet Patrick Vieira (vas.) ja Thierry Henry juhlivat ManUn kaatamista.

Innanen selostaa ottelua kuitenkin maaliskuussa 2020. Ei tosin suorana. Selostus purkitettiin jo aiemmin tällä viikolla. Ottelu on osa Viasatin Valioliiga-Retro-viikonloppua.

Lauantaina näytettiin kolme Valioliigan klassikkopeliä uudelleen selostettuina. Sunnuntaina otteluita näytetään kaksi: Manchester City–Manchester United kaudelta 2012–2013 ja West Ham–Arsenal kaudelta 2015–2016.

Syynä retroilulle on koronaviruspandemia, joka on keskeyttänyt käytännössä kaiken televisiourheilun. Yle aloitti vanhojen lähetysten uudelleen ajamisen menestyneellä nostalgiaviikonlopullaan. Telia esittää sarjan legendaarisia SM-liigapelejä. C Morelta näkee joukon vanhoja makupaloja formulaa, La Ligaa ja Mestarien liigaa.

– Ihmisillä on kova tarve saada jotain urheilua, kun ollaan koteihin linnoittautuneina, Innanen sanoo Ilta-Sanomille.

Selostaja ei tiedä, kuka Arsenal–ManU-ottelun selosti suorana vuonna 2001. Innanen veikkaa, että hän saattoi olla selostuskopissa myös tuolloin. Vuonna 1995 alkanut selostajaura on niin pitkä, että ihan jokaista matsia ei voi muistaa.

– Muutamasta tilanteesta sain tunteen, että ehkä olen selostanut tämän aiemminkin, Innanen kertoo.

Valmistautuessaan selostukseen hän huomasi, että taustamateriaalia oli käytössä vähemmän kuin normaalisti. Nykypäivänä selostajilla on apunaan valtava määrä jalkapallosivustoja, joilta haasteena on poimia katsojan kannalta oleellinen tieto. Innanen selostaa retroviikonlopun otteluista kolme.

Mikko Innasen selostuskoppi oli siistissä järjestyksessä, kun Valioliigan retroviikonloppua purkitettiin.

– Tein paljon taustaduunia. Yritin silti selostaa ikään kuin livenä. Oli aikalailla erilaista ja erikoisempaa kuin normaali selostaminen, mutta tykkäsin. Nasta kokemus, hän kuvailee.

Raakaa selostamista

18 vuotta vanhan ottelun selostamisessa ikään kuin suorana on tiettyjä ajallisia haasteita. Esimerkiksi se, että selostaja tietää Unitedin tähtipelaajie Ruud van Nistelrooyn ja David Beckhamin siirtyneen ottelun jälkeisinä vuosina Real Madridiin. Innanen ei halunnut jäädä jumiin tilastoihin tai tuleviin tapahtumiin.

– Se oli raakaa selostamista ja kovaa meininkiä, selostaja sanoo.

– Kun on ollut muutama viikko sattuneista ja valitettavista syistä selostamiseen taukoa, niin olin ihan pähkinöinä ja täpinöissä, kun ottelu lähti rullaamaan.

Sade. Arsenalin vanha stadion Highbury. Sivurajalla legendaariset Ferguson ja Arsenalin manageri Arsene Wenger. Keskikentällä toisiaan kolaavat Roy Keane ja Vieira. Ottelussa hirveä vauhti ja hurjasti tunnetta. Innasesta peli ei ollut ainakaan huonompaa kuin tänä päivänä.

Otteiden kovuus ja tuomarilinjan sallivuus olivat nykypäivän standardeista katsottuina erilaisia.

– Jos nykyajan fudiksessa Keane ja Vieira lyötäisiin vastakkain, en tiedä kuinka monta kertaa heidät ajettaisiin kentältä ulos. Tuohon aikaan joukkueiden pelaajat todella vihasivat toisiaan, Innanen sanoo.

– Ihailin, että vaikka he rappasivat toisiaan lujaa, niin eivät he kyllä valittaneetkaan. Taka-askelia ei otettu. Selostaessa oikein ihmettelin, että aha, ei tullut edes vapaapotkua. Dumari piti linjansa.

Toinen ero nykypäivään oli Innasen mielestä persoonien suuruus. Henry, Beckham, Keane ja Vieira ovat oma lukunsa, mutta ottelun ratkaisijana hääri ManUn 180-senttinen maalivahti Barthez.

Barthez esitti puolenkymmentä huipputorjuntaa, lahjoitti kaksi maalia ja syleili kuin mitään ei olis tapahtunut Henrya, jonka kanssa voitti maailmanmestaruuden vuonna 1998. Innasen sanoin: ”rakastettava velikulta”.

– Suuri ero nykypäivän futikseen on, että joukkueissa oli enemmän persoonia, selostaja väittää.

Thierry Henry (vas.) nöyryytti ottelussa töppäillyttä Fabien Barthezia.

Kukaan ei tiedä, milloin urheilusarjat pääsevät jatkamaan. Retroviikonlopun ottelut herättivät katsojassa kaipuun jalkapalloon. Niin Innasellakin.

– Maailmantilanteessa mennään terveys edellä. Toivottavasti joskus tulee se päivä, että päästään kunnon suoraa lähetystä taas tekemään.