Valioliigan pomot ristiriidassa kauden jatkamisesta – nollaaminen veisi Liverpoolilta ”varman mestaruuden”: ”Vain vähän häviäjiä”

Athletic-lehden sisäpiirilähde kuvailee ruokakuskin olevan tällä hetkellä tärkeämpi ihminen kuin seurapomo.

Englannin Valioliiga on keskeytetty virallisesti ainakin huhtikuun loppuun asti koronaviruspandemian takia. Käytännössä on täysin mahdollista, ettei kautta enää edes pelata loppuun.

Päätös kauden lopettamisen puolesta tai sitä vastaan vaatisi 14:n seuran äänen. Valioliigassa on 20 seuraa.

Valioliigan kokouksissa on esitetty kauden jäljellä olevien otteluiden pelaamista suljetuin ovin. Tämä on Athletic-lehden mukaan herättänyt eripuraa liigan seurapomojen kesken asian moraaliselta kantilta.

Samaan aikaan, kun yhä suurempi joukko ihmisiä taistelee hengestään, Valioliigan pitäisi pyöriä, jotta liiga ei menettäisi massiivisia tv-tulojaan.

– Sitä katsoo valioliigaajohtajia Skypessä, ja fakta on, että he eivät ole tällä hetkellä niin tärkeitä kuin Tescon (ruokakauppaketju) tavarankuljettajat. Me pyöritämme peliä. Nyt ei ole urheilun aika, eräs seurapomo sanoi nimettömänä Athleticissa.

Suljettujen ovien takana pelaaminen sisältäisi suuria riskejä. Pelaajat olisivat joka tapauksessa lähikontakteissa toistensa kanssa. Joku voisi loukkaantua ottelussa niin pahasti, että joutuisi sairaalaan.

Joka tapauksessa tuhansia faneja todennäköisesti kokoontuisi otteluiden ajaksi tiiviisti yhteen stadionien ulkopuolelle.

West Hamin varapuheenjohtaja Karen Brady.

West Hamin varapuheenjohtaja Karen Brady ehdotti aikaisemmin Sun-lehden kolumnissaan, että koko kausi pitäisi lopettaa ja mitätöidä. West Ham taisteli keskeytyshetkellä sarjapaikastaan.

Kauden nollaaminen olisi erityinen isku Liverpoolille, joka johti sarjaa keskeytyshetkellä 25 pisteen erolla sarjakakkoseen Manchester Cityyn. Kaksi voittoa yhdeksästä jäljellä olevasta ottelusta riittäisi sinetöimään Liverpoolin ensimmäisen Englannin liigamestaruuden sitten 1990.

Liverpool oli voittanut kauden keskeytyshetkellä 29 liigaottelustaan peräti 27. Kuvassa Georginio Wijnaldum (vas.) ja Sadio Mane.

– Tämä tilanne on naurettava. Meneillään on valtavia asioita, silti kaikkien kysymys on, että voittaako Liverpool mestaruuden. Tällä ei ole mitään väliä. Nämä ajat tallentuvat maailmanhistoriaan erittäin vaikeina aikoina. Maailmassa on sijaa jalkapallolle – silloin, kun hoidettavana ei ole valtavan suuria asioita, eräs seurajohtaja sanoi.

Valioliigan odotetaan pitävän seuraavan kokouksensa 3. huhtikuuta.

– Toivon (korona)tilanteen muuttuvan siihen mennessä. Valitettavasti maailma muuttuu nyt koko ajan huonompaan suuntaan. On selvää mitä tapahtuu. Kyseessä on pandemia. Kausi aloitetaan uudestaan, ja on vain vähän häviäjiä. Liverpool, tiedän. Isossa kuvassa sillä ei ole mitään väliä, eräs seurajohtaja sanoi.

Leicester voitti Aston Villan 9. maaliskuuta maalein 4–0. Sen jälkeen Valioliigaa ei ole pelattu.

Valioliiga, Englannin liiga (EFL) ja Englannin pelaajayhdistys (PFA) ilmoittivat perjantaina BBC:n mukaan, ettei jalkapalloa voi pelata ennen kuin se on täysin turvallista pandemian jälkeen.

– Täytyy tehdä vaikeita päätöksiä vastatoimena koronaviruksen taloudellisille vaikutuksille englantilaiseen jalkapalloon. Teemme yhteistyötä löytääksemme ratkaisun, ne kertoivat.

Koronaviruspandemia on pahentunut koko ajan myös Britanniassa, jossa oli perjantaiaamun tietojen mukaan 11 812 todettua koronavirustartuntaa ja 580 virustautiin kuollutta.